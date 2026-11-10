Верховная Рада 10 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект №15056, предусматривающий усиление ответственности за подкуп иностранных чиновников.

Документ поддержали 247 народных депутатов, 10 воздержались, голосов против не было.

Что предусматривает закон

Закон приводит украинское законодательство в соответствие с международной Конвенцией о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.

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В частности, документ:

  • устанавливает уголовную ответственность за подкуп иностранных чиновников и членов международных парламентских ассамблей;
  • уточняет определение иностранного должностного лица;
  • регулирует применение уголовно-правовых мер к правопреемникам юридических лиц;
  • позволяет обжаловать решение следователя судьи об ограничении деятельности юридических лиц в ходе досудебного расследования.

Кроме того, уполномоченные представители юридических лиц обязаны принимать меры по предотвращению коррупции.

Соответствующие изменения внесены в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, а также Закон о предотвращении коррупции.

В первом чтении законопроект был принят 26 мая.

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