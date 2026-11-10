Ангелина Малиновская, редакторка стрічки
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Усиливает ответственность за подкуп иностранных чиновников: Рада приняла закон №15056
Главное
- Верховная Рада 10 ноября поддержала законодательные изменения, направленные на усиление борьбы с международной коррупцией.
- Новый закон уточняет ответственность за подкуп иностранных должностных лиц и вводит дополнительные требования к юридическим лицам.
- Документ также предусматривает изменения в уголовном законодательстве и процедурах обжалования отдельных судебных решений.
Верховная Рада 10 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект №15056, предусматривающий усиление ответственности за подкуп иностранных чиновников.
Документ поддержали 247 народных депутатов, 10 воздержались, голосов против не было.
Что предусматривает закон
Закон приводит украинское законодательство в соответствие с международной Конвенцией о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.
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В частности, документ:
- устанавливает уголовную ответственность за подкуп иностранных чиновников и членов международных парламентских ассамблей;
- уточняет определение иностранного должностного лица;
- регулирует применение уголовно-правовых мер к правопреемникам юридических лиц;
- позволяет обжаловать решение следователя судьи об ограничении деятельности юридических лиц в ходе досудебного расследования.
Кроме того, уполномоченные представители юридических лиц обязаны принимать меры по предотвращению коррупции.
Соответствующие изменения внесены в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, а также Закон о предотвращении коррупции.
В первом чтении законопроект был принят 26 мая.
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