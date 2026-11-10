Бывший футболист сборной Германии Месут Озил попал в базу Миротворца за высказывания о возвращении россиян на международную футбольную арену.

Об этом сообщается на сайте организации.

Месут Озил попал в Миротворца

После товарищеского матча ветеранов Истанбул Башакшехир и российского Зенита Озил заявил, что ФИФА и УЕФА, по его мнению, применяют двойные стандарты, отстраняя от международных турниров сборную и клубы России.

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Он призвал вернуть представителей страны-агрессора к соревнованиям, объясняя это тем, что сборная Израиля и израильские клубы продолжают выступать под эгидой УЕФА.

Как отмечается на сайте Миротворец, причиной попадания Озила в черный список являются российская пропаганда и его поддержка военных действий на территории Украины, участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, а также поддержка убийства украинских граждан.

За свою карьеру Озил защищал цвета немецких клубов Шальке и Вердер, мадридского Реала, лондонского Арсенала, а также турецких клубов Фенербахче и Стамбул Башакшехир.

За сборную Германии он провел 92 матча, в которых забил 23 гола. В составе национальной команды он стал чемпионом мира 2014 года.

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