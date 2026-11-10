Экс-звезду Реала Озила внесли в базу Миротворца за призывы вернуть россиян в футбол
- Бывшего футболиста сборной Германии Месута Озила внесли в базу Миротворца после заявлений о возвращении россиян в международный футбол.
- Озил обвинил ФИФА и УЕФА в якобы двойных стандартах в связи с отстранением российских команд от соревнований.
Бывший футболист сборной Германии Месут Озил попал в базу Миротворца за высказывания о возвращении россиян на международную футбольную арену.
Об этом сообщается на сайте организации.
Месут Озил попал в Миротворца
После товарищеского матча ветеранов Истанбул Башакшехир и российского Зенита Озил заявил, что ФИФА и УЕФА, по его мнению, применяют двойные стандарты, отстраняя от международных турниров сборную и клубы России.
Он призвал вернуть представителей страны-агрессора к соревнованиям, объясняя это тем, что сборная Израиля и израильские клубы продолжают выступать под эгидой УЕФА.
Как отмечается на сайте Миротворец, причиной попадания Озила в черный список являются российская пропаганда и его поддержка военных действий на территории Украины, участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, а также поддержка убийства украинских граждан.
За свою карьеру Озил защищал цвета немецких клубов Шальке и Вердер, мадридского Реала, лондонского Арсенала, а также турецких клубов Фенербахче и Стамбул Башакшехир.
За сборную Германии он провел 92 матча, в которых забил 23 гола. В составе национальной команды он стал чемпионом мира 2014 года.