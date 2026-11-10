Президент Украины Владимир Зеленский наградил Дашу Астафьеву орденом княгини Ольги III степени.

Соответствующий указ №1100/2026 был обнародован на сайте президента.

Дашу Астафьеву наградили орденом княгини Ольги III степени

Согласно официальному указу президента, Дашу Астафьеву отметили за активную гражданскую позицию, культурную деятельность и вклад в популяризацию украинского искусства.

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— За весомый личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства постановляю: наградить орденом княгини Ольги III степени Астафьеву Дарью Викторовну — волонтера, певицу, телеведущую, основательницу книжного приложения UnderBook, — отмечается в документе.

Астафьева уже отреагировала на вручение высокой государственной награды в своем Instagram. Общественная деятельница подчеркнула, что для нее это особое событие, и ей трудно поверить, что это произошло.

— Для меня это большая честь и в то же время очень трогательный момент. Особенно ценно получать такое признание за дело, которому отдаешь столько времени, сил и любви. Сегодня украинские женщины делают невероятно много. В культуре, образовании, волонтерстве, общественной деятельности, в семьях и профессиях.

Каждая по-своему вносит вклад в жизнь страны, поддерживает других и помогает нам двигаться вперед. Мне хочется, чтобы об этих достижениях говорили чаще, чтобы женский труд замечали, ценили и отмечали. Ведь за многими важными изменениями стоят именно люди, которые каждый день, без лишней огласки, делают свое дело, — подчеркнула Астафьева.

Орден княгини Ольги: за что дают

Орден княгини Ольги является государственной наградой Украины, отмечающей женщин за особые заслуги в различных сферах общественной жизни.

Орден имеет три степени. Самая высокая — I степень, далее следуют II и III степени. Гражданок Украины награждают последовательно, сначала дают орден княгини Ольги III степени.

Перейти к следующей степени можно не раньше, чем через три года после предварительного награждения.

Получение ордена княгини Ольги не означает назначения денежной помощи или ежемесячных выплат.

Однако украинское законодательство предусматривает отдельные виды материального обеспечения отдельных категорий награжденных.

Напомним, что Даша Астафьева за несколько недель до награждения орденом княгини Ольги читала текст Радиодиктанта национального единства 2026 в дуэте с учителем украинского языка и литературы Артуром Пройдаковым.

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