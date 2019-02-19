Обвиняемая в совершении смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева выступила на суде с последним словом.

Как сообщает журналист Фактов ICTV Татьяна Доцяк, сегодня на суде по смертельному ДТП в Харькове обвиняемая Елена Зайцева выступила с последним словом.

Зайцева заявила, что готова принять любое решение суда и понести наказание, если понадобится.

Кроме того, она сказала, что больше никогда в жизни не сядет за руль автомобиля.

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Второй обвиняемый Геннадий Дронов не признал своей вины в случившемся, но попросил извинения и пообещал продать автомобиль, чтобы возместить ущерб потерпевшим.

Приговор по делу будет оглашен 26 февраля.

Во время заседания адвокаты Зайцевой просили суд учесть смягчающие обстоятельства и говорили о том, что главным нарушителем, который привел к смертельному ДТП является именно Дронов.

В свою очередь, адвокат второго подозреваемого считает, что суд должен оправдать его.

К слову, прокурор просит для обвиняемых в смертельном ДТП Елены Зайцевой и Геннадия Дронова 10 лет лишения свободы.