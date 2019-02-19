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Я більше ніколи не сяду за кермо: останнє слово Зайцевої на суді

Обвинувачена у скоєнні смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева виступила на суді з останнім словом.

Я більше ніколи не сяду за кермо: останнє слово Зайцевої на суді

Сьогодні на суді щодо смертельної ДТП у Харкові обвинувачена Олена Зайцева виступила з останнім словом.

Зайцева заявила, що готова прийняти будь-яке рішення суду та понести покарання, якщо знадобиться.

Крім того, вона сказала, що більше ніколи в житті не сяде за кермо автомобіля.

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До слова, прокурор просить для обвинувачуваних у смертельній ДТП Олени Зайцевої та Геннадія Дронова 10 років позбавлення волі.

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