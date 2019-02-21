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Для тех, кто не успел: что будет с нерастаможенными бляхами

Тем, кто не успеет растаможить свои авто на иностранной регистрации придется либо вывезти их за границу, либо продать на запчасти.

Для тех, кто не успел: что будет с нерастаможенными бляхами

Владельцам нерастаможенных авто придется вывезти их за пределы Украины или продать на запчасти, заявил заместитель министра финансов Сергей Верланов, передает Экономическая правда.

Значительная часть евроблях не будет растаможена до 24 мая по разным причинам, хотя таможни способны обслужить все машины на иностранном регистрации.

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В ДФС добавили, что в течение льготного периода не растаможелись только очень старые авто, потому что делать это было экономически нецелесообразно.

Напомним, льготный период растаможки автомобилей с иностранной регистрацией заканчивается 22 февраля.

ФотоDreamstime.com

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