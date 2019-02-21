Тим, хто не встигне розмитнити свої авто на іноземній реєстрації доведеться або вивезти їх за кордон, або продати на запчастини.
Власникам нерозмитнених авто доведеться вивезти їх за межі України або продати на запчастини, заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов, передає Економічна правда.
Значна частина євроблях не буде розмитнена до 24 травня з різних причин, хоча митниці спроможні обслужити всі машини на іноземній реєстрації.
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У ДФС додали, що протягом пільгового періоду не розмитнились тільки дуже старі авто, тому що робити це було економічно недоцільно.
Нагадаємо, пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією закінчується 22 лютого.
Фото: Dreamstime.com
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