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Для тих, хто не встиг: що буде з нерозмитненими бляхами

Тим, хто не встигне розмитнити свої авто на іноземній реєстрації доведеться або вивезти їх за кордон, або продати на запчастини.

Для тих, хто не встиг: що буде з нерозмитненими бляхами

Власникам нерозмитнених авто доведеться вивезти їх за межі України або продати на запчастини, заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов, передає Економічна правда.

Значна частина євроблях не буде розмитнена до 24 травня з різних причин, хоча митниці спроможні обслужити всі машини на іноземній реєстрації.

Читайте: Porsche і Bentley: топ-5 євроблях, розмитнених за пільгами

У ДФС додали, що протягом пільгового періоду не розмитнились тільки дуже старі авто, тому що робити це було економічно недоцільно.

Нагадаємо, пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією закінчується 22 лютого.

ФотоDreamstime.com

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