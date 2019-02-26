Цифры в платежках киевлян оказались намного больше. В Киевской мэрии говорят, виновата морозная погода.

В сервисных центрах ежедневно очереди возмущенных клиентов. На решение элементарных вопросов здесь идут недели, а нередко и месяцы. Получается, что у многих потребителей одни обязанности, а прав, о которых говорят, в том же Киевтеплоэнерго, пока маловато.

В некоторых городах дошло до того, что разгребать этот бардак взялись уже правоохранители.

В Смеле, Черкасской области, прокуратура открыла уголовное производство против местного теплоснабженца. После протестов горожан через нереальные цифры в январских платежках.



Отопительный сезон и так начался с опозданием. А тут еще и за январь коммунальщики начислили по 3 тысячи гривен за отопление однокомнатной квартиры.

В Смеле продолжаются коммунальные качели. Официальный тариф на тепло в Смеле – более 56 гривен за квадрат. Это почти наполовину больше, чем в Киеве.

Те, кто не успел отключиться, теперь вынуждены платить больше за места общего пользования – подъезды, подвалы, чердаки.

Если долги начнут расти, Нафтогаз угрожает снова прекратить поставки голубого топлива.

Но в Смеле еще не самый высокий тариф по стране. В Кривом Роге он достиг уже 80 гривен за квадратный метр. Коммунальщики оказались изобретательными – свои убытки они перекладывают на потребителей.

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Январское подорожание отопления в этом году – не последнее. В мае на 15% повысится цена на газ. Это автоматически повлечет за собой и подорожание тепла. Правда, в том же мае украинцы начнут получать платежки, которые будут оформлены по стандартам Евросоюза.

Только вот проблема: закон есть, а вот счетчиков у большинства потребителей пока нет. Такого в Евросоюзе не поняли бы. Кто должен устанавливать счетчики – потребитель или поставщик – в Украине до сих пор не разобрались.

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство обязательно заставит Нафтогаз поставить счетчики тем, у кого их нет.