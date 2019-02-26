Цифри в платіжках киян виявилися набагато більшими. В Київській мерії кажуть, завинила морозна погода.

У сервісних центрах щодня черги обурених клієнтів. На вирішення елементарних питань тут ідуть тижні, а нерідко й місяці. Виходить, що у багатьох споживачів є одні обов’язки, а прав, про які говорять, у тому ж Київтеплоенерго, поки що обмаль.

В деяких містах дійшло до того, що розгрібати цей бардак взялися вже правоохоронці.

У Смілі, на Черкащині, прокуратура відкрила кримінальне провадження проти місцевого теплопостачальника. Після протестів містян через нереальні цифри в січневих платіжках.

Опалювальний сезон і так розпочався з запізненням. А тут ще й за січень комунальники понараховували по 3 тисячі гривень за опалення однокімнатної квартири.

В Смілі продовжуються комунальні гойдалки. Офіційний тариф на тепло в Смілі – понад 56 гривень за квадрат. Це майже наполовину більше, ніж у Києві.



Ті, хто не встиг від’єднатися, тепер вимушені платити більше за місця загального користування – під’їзди, підвали, горища.

Якщо борги почнуть зростати, Нафтогаз погрожує знову припинити постачання блакитного палива.

Та в Смілі ще не найвищий тариф по країні. У Кривому Розі він сягнув уже 80 гривень за квадратний метр. Комунальники виявилися винахідливими – свої збитки вони перекладають на споживачів.

Січневе подорожчання опалення цього року – не останнє. В травні на 15% підвищиться ціна на газ. Це автоматично потягне за собою і подорожчання тепла. Правда, в тому ж травні українці почнуть отримувати платіжки, які будуть оформлені за стандартами Євросоюзу.

Читайте: Кабмін дозволив не сплачувати січневі рахунки за газ

Тільки от проблема: закон є, а от лічильників у більшості споживачів досі немає. Такого в Євросоюзі не зрозуміли б. Хто ж має встановлювати лічильники – споживач чи постачальник – в Україні до сих не розібралися.

До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд обов’язково змусить Нафтогаз поставити лічильники тим, у кого їх немає.