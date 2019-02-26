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Факты / Украина

Хищения в оборонке: Порошенко отреагировал на скандал

Президент Петр Порошенко заявил, что необходимо проверить журналистское расследование, в котором говорится о хищениях в оборонном секторе.

Петро Порошенко

Президент Петр Порошенко потребовал проверить расследование, в котором журналисты обвинили руководство Укроборонпрома и одного из членов СНБО в хищении денег из оборонного сектора, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

По итогам проверки должны подтвердить или же опровергнуть информацию, представленную в опубликованном командой BIHUS.info расследовании.

Кроме того, Порошенко поддержал отстранение от должности на время проведения проверки первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Читайте: Это манипуляции. Укроборонпром отреагировал на обвинения в хищении

Напомним, журналисты из команды BIHUS.info опубликовали расследование, в котором рассказали о якобы хищениях в оборонном секторе.

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