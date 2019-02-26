Президент Петр Порошенко заявил, что необходимо проверить журналистское расследование, в котором говорится о хищениях в оборонном секторе.
Президент Петр Порошенко потребовал проверить расследование, в котором журналисты обвинили руководство Укроборонпрома и одного из членов СНБО в хищении денег из оборонного сектора, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.
По итогам проверки должны подтвердить или же опровергнуть информацию, представленную в опубликованном командой BIHUS.info расследовании.
Кроме того, Порошенко поддержал отстранение от должности на время проведения проверки первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.
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Напомним, журналисты из команды BIHUS.info опубликовали расследование, в котором рассказали о якобы хищениях в оборонном секторе.