В Укроборонпроме заявили, что во время расследования о якобы незаконных сделках при закупках в армии журналисты манипулировали фактами.

В Укроборонпроме заявили, что в журналистском расследовании о якобы незаконных сделках при закупках в армии используется манипуляция в изложении определенной информации, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

В концерне не считают нужным давать оценку изложенным в расследовании материалам, поскольку журналисты не указали источники их получения и использовали манипуляцию для освещения отдельной информации.

– Считаем, что факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должны получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов, – говорится в сообщении.

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Укроборонпром также призвал политиков воздержаться от дальнейших информационных диверсий.

В свою очередь, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский попросил Главную военную прокуратуру временно приостановить его полномочия в должности.

Он также попросил как можно быстрее проверить журналистское расследование, чтобы дать ответы обществу.

Напомним, в расследовании BIHUS.info журналисты обвинили руководство Укроборонпрома и одного из членов СНБО в хищении в оборонном секторе.