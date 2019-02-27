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Деревянко – Зеленскому: Мы нормальные пацаны, и топим за одно и то же

Кандидат в президенты Украины от партии Воля, народный депутат Юрий Деревянко обратился к Владимиру Зеленскому с предложением встретиться и обсудить необходимое изменение системы в Украине.

Деревянко – Зеленскому: Мы нормальные пацаны, и топим за одно и то же

Об этом сообщает пресс-служба Деревянко.

– Мы здесь выступаем за то, чтобы было 10% растаможки. Но когда я ехал в Полтаву, прочитал твою программу, Володя, вижу что мы нормальные пацаны и топим за одно и то же практически, – обратился Деревянко к Зеленскому во время автопробега за доступные автомобили в Полтаве.

– Слушай, давай встретимся, поговорим. С меня пицца!, – добавил Деревянко.

Напомним, СМИ обнародовали информацию о том, что предвыборная программа Зеленского является почти точной копией программы Юрия Деревянко. Известно, что Юрий Деревянко выложил свою программу в открытый доступ еще до того, как Зеленский заявил о намерении баллотироваться в президенты.

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