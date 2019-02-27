Кандидат в президенти України від партії Воля, народний депутат Юрій Дерев’янко звернувся до Володимира Зеленського з пропозицією зустрітись та обговорити необхідну зміну системи в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Дерев’янка.

– Ми тут виступаємо за те, що було 10% розмитнення. Але коли я їхав в Полтаву, прочитав твою програму, Володю, бачу що ми нормальні пацани і топимо за одне і те саме практично, – звернувся Дерев’янко до Зеленського під час автопробігу за доступні автомобілі в Полтаві.

– Слухай, давай зустрінемось, поговоримо. З мене піца!, – додав Дерев’янко.

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що передвиборча програма Зеленського є майже точною копією програми Юрія Дерев’янка. Відомо, що Юрій Дерев’янко виклав свою програму у відкритий доступ ще до того, як Зеленський голосив про намір балотуватись в президенти.