Вьетнамская бистрономия Chang – это сочетание гастрономической еды, которая готовится из локальных и сезонных продуктов, с быстрым сервисом и демократичными ценами. Что мы там увидели, чем угостились, какой сервис, атмосфера и ценовая политика – подробнее в нашей рецензии.
На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась на ревизию в популярное столичное заведение вьетнамской бистрономии Chang. Это было первое заведение, которое открыли управляющие партнеры – Стив Котенко, Ирина Кушнирская и Кристина Граненко в 2017 году.
Идея вьетнамской кухни появилась благодаря другу владельцев, который сейчас шеф-повар второго заведения партнеров – ресторана грузинской кухни Чичико.
В бистрономии собраны базовые блюда, которые едят во всем Вьетнаме. Известно, что в 2018 году заведение получило табличку Ревизор.
Расположение
Chang находится по адресу ул. Ярославов вал, 23а (м. Золотые Ворота).
Заведение расположено на первом этаже бизнес-центра, найти его не трудно, но нужно быть внимательным. Рядом находится младший брат Chang – ресторан грузинской кухни Чичико, поэтому стоит обратить внимание на вывеску с названием.
Вход украшают цветы и витражные окна, рядом с которыми висит меню, что очень хорошо для нового клиента – это дает возможность ознакомиться с кухней заведения еще до того, как туда попадешь. Есть собственная парковка.
Вечером немного неудобно искать бистрономию по мало освещенной вывеске, хотелось бы сделать больший акцент на названии.
Оценка локации – 9/10
Сервис
Уже с первой минуты я почувствовала себя желанным клиентом. Приветливый и улыбчивый персонал, который помог снять и повесить верхнюю одежду в отведенное место, а так же указал на свободные столики.
Статус персонала – администраторов, официантов и шеф-поваров – легко отличить по форме. У женщин губы накрашены красным – выглядит очень красиво.
Официанты разбираются в том, что они подают, а если вы не знаток вьетнамской кухни – вам все расскажут и покажут. Также подскажут, с какими соусами и как нужно есть определенные блюда, чтобы почувствовать их настоящий вкус.
Обслуживание быстрое, хотя я посетила заведение в воскресенье вечером, когда была полная посадка.
Замечу, что при получении заказа у меня поинтересовались, все ли компоненты выбранного блюда я ем – это очень важно, потому что человек может быть аллергиком. Также предложили передничек, чтобы не испачкаться.
Приятное впечатление оставило не только обслуживание, но и администратор, которая в конце поинтересовалась, все ли мне понравилось во время посещения Chang, спросила есть ли предложения или замечания. Ощутимо то, что клиент на первом месте и его мнение важно.
Немаловажно то, что в заведении есть детская комната с аниматором, который работает ежедневно, кроме понедельника, так что можете спокойно идти в Chang со своим чадом.
Оценка сервиса – 10/10
Интерьер
Бистрономия содержит 80 посадочных мест. Столики расположены по правой стороне заведения, будто вокруг барной стойки. Известно, что дизайнеры создали интерьер с нуля, превратив офисное помещение в современную вьетнамскую бистрономию.
Простота, яркость и изящество – характерные черты стиля.
Справа от входа на стене висят буддийские барабаны-мантры, слева – уголок – мой персональный Будда, а в середине заведения размещена огромная статуэтка в виде его лица.
На стене у барной стойки нарисованные картины известного вьетнамского художника Нгуен Тхань Бинь, что выглядит очень гармонично.
Благодаря красиво оформленному потолку свет рассыпается по всему залу, сложно отвести взгляд от этой красоты. Присутствие традиционных орнаментов на столешницах и обилие зелени.
Терраса со стеклянными стенами выходит во внутренний двор, кстати, зимой она также работает.
Уборная не отличается от главного стиля заведения – хорошее освещение и украшенное зеркало, но все же стены посоветовала бы освежить.
Вьетнамская концепция прослеживается во всех деталях интерьера.
Оценка интерьера – 9/10
Атмосфера
Зайдя в заведение, попадаешь будто бы в бамбуковую рощу, поэтому сразу чувствуется атмосфера Вьетнама. Мне досталось место у входа, но это никак не расстроило.
Спокойная и тихая музыка на фоне. Хорошее освещение, которое очень приятно для глаз. Много людей, но никто не кричит и не создает лишний шум. А еще вам могут предложить вьетнамскую шляпку для селфи.
Формат заведения предусматривает широкий клиентский охват – от студентов до олигархов. Столики лучше бронировать не только в выходные, но и в будние дни, если вы хотите занять место по-удобнее. Ведь желающих посетить бистрономию Chang много.
Оценка атмосферы – 9/10
Кухня
Само меню уже вызывает интерес – компактное и с железной обложкой. Бистрономию посещает много иностранцев, поэтому оно двуязычное (на украинском и английском).
В меню представлен широкий ассортимент блюд вьетнамской кухни. Посетители имеют возможность заказать супы, закуски, салаты, немы и спринг-роллы, горячие блюда, лапшу или рис, а также десерты.
В будние можно попробовать вьетланч (бизнес-ланч) с 12:00 – 17:00. Также представлено детское меню.
Барная карта содержит выбор алкогольных коктейлей, разливного пива, крепкого алкоголя и различные марки вин Италии, Франции, Испании, Германии и другие.
Найдутся напитки и для тех, кто ведет трезвый образ жизни – лимонад, фреш, кофе, чай и холодные напитки.
На всех столах стоит три соусы: шрирачи – наиболее острый чили-соус, сладко-острый чили-джем и средне-острый рыбный соус с мелко нарезанным красным перцем и чесноком.
Я заказала Фо Сао Га и бокал красного вина Carmenere Leon. Не все умеют есть палочками, поэтому положили на выбор кухонные приборы – вилка, нож или хаси.
Фо Сао Га (300 грамм) – пшеничная лапша с карамельным цыпленком, которая была украшена листиками зелени.
Всю зелень, которую мы используем для приготовления блюд, для нас под Киевом выращивает вьетнамская семья. А все потому, что даже привычный базилик имеет совсем другой вкус, а кинза внешне похожа на укроп, – пишут в сети Chang.
Всегда внимательно отношусь к курице в блюде, чтобы не было прожилок, шкурки или жира, поэтому больше всего этого боялась. Но зря! Кусочки карамельного цыпленка были мягкие, сочные и сладковатые, а все блюдо прекрасно сочеталось с каждым из соусов, но больше всего понравился шрирачи.
Трудно передать вкус, но это было очень вкусно.
Вино Carmenere Leon (50 мл) – красное, сухое. Рубинового цвета с ароматом красных ягод, слив и черного перца, а также с добавлением ноток сладких трав, ванили и горького шоколада. Элегантный фруктовый вкус с приятным устойчивым послевкусием, прекрасно сочеталось с заказанным блюдом.
Во вьетнамских кафе и ресторанах к любым заказанным блюдам и напиткам принято подавать бесплатный приветственный напиток – охлажденный зеленый чай. Хотелось бы чего-то, что было бы связано с традициями приема пищи.
Оценка кухни – 9/10
Ценовая политика
По условиям спецпроекта, у меня есть €7 (220 грн). Счет в Chang составил 199 грн, 20 грн оставила на чай.
Ценовую политику заведения мы определяем по чашке американо, средняя цена которой в заведениях столицы составляет 30-35 грн. В Chang она стоит 42 грн. Поэтому ценовая политика заведения выше средней.
Например, за 330 мл Моршинской будьте готовы отдать 45 грн, супы – 118-265 грн, лапша – 155-198 грн, а десерты – 59-95 грн.
В Chang выгодно заказывать вьетланч, цена на которые – 135\195 грн, но только в отведенное время.
Конечно, это сердце Киева, где дорогая аренда помещения, но в центре есть заведения с более низкими ценами.
Оценка ценовой политики – 8/10
Общее впечатление
Стильный интерьер, приятная атмосфера, вкусная еда и обслуживание на высшем уровне. Что еще нужно для того, чтобы получить удовольствие от посещения ресторана?
Бистрономия Chang – это место, в которое хочется вернуться. Возможно в тот день так стали звезды, но заведение оставило неизгладимое впечатление и приятные воспоминания. Надеюсь, что так останется и в дальнейшем.
Рекомендую к посещению любителям азиатской кухни.
Общая оценка заведения – 9/10
Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также, подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.
Карина Зуева