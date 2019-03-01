Вьетнамская бистрономия Chang – это сочетание гастрономической еды, которая готовится из локальных и сезонных продуктов, с быстрым сервисом и демократичными ценами. Что мы там увидели, чем угостились, какой сервис, атмосфера и ценовая политика – подробнее в нашей рецензии.

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась на ревизию в популярное столичное заведение вьетнамской бистрономии Chang. Это было первое заведение, которое открыли управляющие партнеры – Стив Котенко, Ирина Кушнирская и Кристина Граненко в 2017 году.

Идея вьетнамской кухни появилась благодаря другу владельцев, который сейчас шеф-повар второго заведения партнеров – ресторана грузинской кухни Чичико.

В бистрономии собраны базовые блюда, которые едят во всем Вьетнаме. Известно, что в 2018 году заведение получило табличку Ревизор.

Расположение

Chang находится по адресу ул. Ярославов вал, 23а (м. Золотые Ворота).

Заведение расположено на первом этаже бизнес-центра, найти его не трудно, но нужно быть внимательным. Рядом находится младший брат Chang – ресторан грузинской кухни Чичико, поэтому стоит обратить внимание на вывеску с названием.

Вход украшают цветы и витражные окна, рядом с которыми висит меню, что очень хорошо для нового клиента – это дает возможность ознакомиться с кухней заведения еще до того, как туда попадешь. Есть собственная парковка.

Вечером немного неудобно искать бистрономию по мало освещенной вывеске, хотелось бы сделать больший акцент на названии.

Оценка локации – 9/10

Сервис

Уже с первой минуты я почувствовала себя желанным клиентом. Приветливый и улыбчивый персонал, который помог снять и повесить верхнюю одежду в отведенное место, а так же указал на свободные столики.

Статус персонала – администраторов, официантов и шеф-поваров – легко отличить по форме. У женщин губы накрашены красным – выглядит очень красиво.

Официанты разбираются в том, что они подают, а если вы не знаток вьетнамской кухни – вам все расскажут и покажут. Также подскажут, с какими соусами и как нужно есть определенные блюда, чтобы почувствовать их настоящий вкус.

Обслуживание быстрое, хотя я посетила заведение в воскресенье вечером, когда была полная посадка.

Замечу, что при получении заказа у меня поинтересовались, все ли компоненты выбранного блюда я ем – это очень важно, потому что человек может быть аллергиком. Также предложили передничек, чтобы не испачкаться.

Приятное впечатление оставило не только обслуживание, но и администратор, которая в конце поинтересовалась, все ли мне понравилось во время посещения Chang, спросила есть ли предложения или замечания. Ощутимо то, что клиент на первом месте и его мнение важно.

Немаловажно то, что в заведении есть детская комната с аниматором, который работает ежедневно, кроме понедельника, так что можете спокойно идти в Chang со своим чадом.

Оценка сервиса – 10/10

Интерьер

Бистрономия содержит 80 посадочных мест. Столики расположены по правой стороне заведения, будто вокруг барной стойки. Известно, что дизайнеры создали интерьер с нуля, превратив офисное помещение в современную вьетнамскую бистрономию.

Простота, яркость и изящество – характерные черты стиля.

Справа от входа на стене висят буддийские барабаны-мантры, слева – уголок – мой персональный Будда, а в середине заведения размещена огромная статуэтка в виде его лица.

На стене у барной стойки нарисованные картины известного вьетнамского художника Нгуен Тхань Бинь, что выглядит очень гармонично.





















Сытый в7. Бистрономия Chang: если не побывать во Вьетнаме, то попробовать кухню нужно точно / 5 фотографий

Благодаря красиво оформленному потолку свет рассыпается по всему залу, сложно отвести взгляд от этой красоты. Присутствие традиционных орнаментов на столешницах и обилие зелени.

Терраса со стеклянными стенами выходит во внутренний двор, кстати, зимой она также работает.

Уборная не отличается от главного стиля заведения – хорошее освещение и украшенное зеркало, но все же стены посоветовала бы освежить.

Вьетнамская концепция прослеживается во всех деталях интерьера.

Оценка интерьера – 9/10

Атмосфера

Зайдя в заведение, попадаешь будто бы в бамбуковую рощу, поэтому сразу чувствуется атмосфера Вьетнама. Мне досталось место у входа, но это никак не расстроило.

Спокойная и тихая музыка на фоне. Хорошее освещение, которое очень приятно для глаз. Много людей, но никто не кричит и не создает лишний шум. А еще вам могут предложить вьетнамскую шляпку для селфи.









Сытый в7. Бистрономия Chang: если не побывать во Вьетнаме, то попробовать кухню нужно точно / 2 фотографии

Формат заведения предусматривает широкий клиентский охват – от студентов до олигархов. Столики лучше бронировать не только в выходные, но и в будние дни, если вы хотите занять место по-удобнее. Ведь желающих посетить бистрономию Chang много.

Оценка атмосферы – 9/10

Кухня

Само меню уже вызывает интерес – компактное и с железной обложкой. Бистрономию посещает много иностранцев, поэтому оно двуязычное (на украинском и английском).









Сытый в7. Бистрономия Chang: если не побывать во Вьетнаме, то попробовать кухню нужно точно / 2 фотографии

В меню представлен широкий ассортимент блюд вьетнамской кухни. Посетители имеют возможность заказать супы, закуски, салаты, немы и спринг-роллы, горячие блюда, лапшу или рис, а также десерты.

В будние можно попробовать вьетланч (бизнес-ланч) с 12:00 – 17:00. Также представлено детское меню.

Барная карта содержит выбор алкогольных коктейлей, разливного пива, крепкого алкоголя и различные марки вин Италии, Франции, Испании, Германии и другие.

Найдутся напитки и для тех, кто ведет трезвый образ жизни – лимонад, фреш, кофе, чай и холодные напитки.

На всех столах стоит три соусы: шрирачи – наиболее острый чили-соус, сладко-острый чили-джем и средне-острый рыбный соус с мелко нарезанным красным перцем и чесноком.

Я заказала Фо Сао Га и бокал красного вина Carmenere Leon. Не все умеют есть палочками, поэтому положили на выбор кухонные приборы – вилка, нож или хаси.

Фо Сао Га (300 грамм) – пшеничная лапша с карамельным цыпленком, которая была украшена листиками зелени.

Всю зелень, которую мы используем для приготовления блюд, для нас под Киевом выращивает вьетнамская семья. А все потому, что даже привычный базилик имеет совсем другой вкус, а кинза внешне похожа на укроп, – пишут в сети Chang.

Всегда внимательно отношусь к курице в блюде, чтобы не было прожилок, шкурки или жира, поэтому больше всего этого боялась. Но зря! Кусочки карамельного цыпленка были мягкие, сочные и сладковатые, а все блюдо прекрасно сочеталось с каждым из соусов, но больше всего понравился шрирачи.

Трудно передать вкус, но это было очень вкусно.

Вино Carmenere Leon (50 мл) – красное, сухое. Рубинового цвета с ароматом красных ягод, слив и черного перца, а также с добавлением ноток сладких трав, ванили и горького шоколада. Элегантный фруктовый вкус с приятным устойчивым послевкусием, прекрасно сочеталось с заказанным блюдом.

Во вьетнамских кафе и ресторанах к любым заказанным блюдам и напиткам принято подавать бесплатный приветственный напиток – охлажденный зеленый чай. Хотелось бы чего-то, что было бы связано с традициями приема пищи.

Оценка кухни – 9/10

Ценовая политика

По условиям спецпроекта, у меня есть €7 (220 грн). Счет в Chang составил 199 грн, 20 грн оставила на чай.

Ценовую политику заведения мы определяем по чашке американо, средняя цена которой в заведениях столицы составляет 30-35 грн. В Chang она стоит 42 грн. Поэтому ценовая политика заведения выше средней.

Например, за 330 мл Моршинской будьте готовы отдать 45 грн, супы – 118-265 грн, лапша – 155-198 грн, а десерты – 59-95 грн.

В Chang выгодно заказывать вьетланч, цена на которые – 135\195 грн, но только в отведенное время.

Конечно, это сердце Киева, где дорогая аренда помещения, но в центре есть заведения с более низкими ценами.

Оценка ценовой политики – 8/10

Общее впечатление

Стильный интерьер, приятная атмосфера, вкусная еда и обслуживание на высшем уровне. Что еще нужно для того, чтобы получить удовольствие от посещения ресторана?

Бистрономия Chang – это место, в которое хочется вернуться. Возможно в тот день так стали звезды, но заведение оставило неизгладимое впечатление и приятные воспоминания. Надеюсь, что так останется и в дальнейшем.

Рекомендую к посещению любителям азиатской кухни.

Общая оценка заведения – 9/10

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также, подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева