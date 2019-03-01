В’єтнамська бістрономія Chang – це поєднання гастрономічної їжі, яка готується з локальних та сезонних продуктів, зі швидким сервісом й демократичними цінами. Що ми там побачили, чим пригостились, який сервіс, атмосфера та цінова політика – детальніше в нашій рецензії.
Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила на ревізію до популярного столичного закладу в’єтнамської бістрономії Chang. Це був перший заклад, який відкрили керуючі партнери – Стів Котенко, Ірина Кушнірська і Христина Граненко в 2017 році.
Ідея в’єтнамської кухні з’явилась завдяки другу власників, який наразі шеф-кухар другого закладу партнерів – ресторану грузинської кухні Чічіко.
У бістрономії зібрані базові страви, які їдять у всьому В’єтнамі. Відомо, що у 2018 році заклад отримав табличку Ревізор.
Розташування
Chang знаходиться за адресою вул. Ярославів вал, 23а (м. Золоті Ворота).
Заклад розташований на першому поверсі бізнес-центру, знайти його не важко, але потрібно бути уважним. Поруч знаходиться молодший брат Chang – ресторан грузинської кухні Чічіко, тому варто звернути увагу на вивіску з назвою.
Вхід прикрашають квіти та вітражні вікна, поруч з якими висить меню, що дуже добре для нового клієнта – це дає змогу ознайомитися з кухнею закладу ще до того, як туди потрапиш. Є власна парковка.
Ввечері трохи незручно шукати бістрономію по мало освітленій вивісці, хотілось би зробити більший акцент на назві.
Оцінка локації – 9/10
Сервіс
Вже з першої хвилини я відчула себе бажаним клієнтом. Привітний та усміхнений персонал, який допоміг зняти і повісити верхній одяг у відведене місце, а також вказав на вільні столики.
Статус персоналу – адміністраторів, офіціантів і шеф-кухарів – легко відрізнити за формою. У жінок губи нафарбовані червоним – виглядає дуже гарно.
Офіціанти знаються на тому, що вони подають, а якщо ви не знавець в’єтнамської кухні – вам все розкажуть та покажуть. Також підкажуть, з якими соусами і як потрібно їсти певні страви, щоб відчути їх справжній смак.
Обслуговування швидке, хоча я відвідала заклад у неділю ввечері, коли була повна посадка.
Зауважу, що при отриманні замовлення в мене поцікавилися, чи всі компоненти обраної страви я куштую – це дуже важливо, тому що людина може бути алергіком. Також запропонували фартушок, щоб не забруднитися.
Приємне враження залишило не тільки обслуговування, а й адміністратор, яка в кінці поцікавилася, чи все мені сподобалося під час відвідування Chang, спитала чи є пропозиції або зауваження. Відчутно те, що клієнт на першому місці та його думка важлива.
Досить важливо те, що у закладі є дитяча кімната з аніматором, який працює щодня, окрім понеділка, тож можете спокійно прямувати у Chang зі своїм чадом.
Оцінка сервісу – 10/10
Інтер’єр
Бістрономія містить 80 посадочних місць. Столики розміщені по правій стороні закладу, ніби навкруги барної стійки. Відомо, що дизайнери створили інтер’єр з нуля, перетворивши офісне приміщення в сучасну в’єтнамську бістрономію.
Простота, яскравість і витонченість – характерні риси стилю.
Праворуч від входу на стіні висять буддійські барабани-мантри, ліворуч – куточок – мій персональний Будда, а в середині закладу розміщена величезна статуетка у вигляді його обличчя.
На стіні біля барної стійки намальовані картини відомого в’єтнамського художника Нгуен Тхань Бінь, що виглядає дуже гармонійно.
Завдяки гарно оформленій стелі світло розсипається по всій залі, складно відвести погляд від цієї краси. Присутність традиційних орнаментів на стільницях та велика кількість зелені.
Тераса зі скляними стінами виходить у внутрішній двір, до речі, взимку вона також працює.
Вбиральня не відрізняється від головного стилю закладу – гарне освітлення та прикрашене дзеркало, але все-таки стіни порадила б освіжити.
В’єтнамська концепція простежується у всіх деталях інтер’єру.
Оцінка інтер’єру – 9/10
Атмосфера
Зайшовши до закладу, потрапляєш нібито в бамбуковий гай, тож відразу відчувається атмосфера В’єтнаму. Мені дісталося місце біля входу, але це ніяк не засмутило.
Спокійна та тиха музика на фоні. Гарне освітлення, що є дуже приємним для очей. Багато людей, але ніхто не кричить та не створює зайвий шум. А ще вам можуть запропонувати в’єтнамський капелюх для селфі.
Формат закладу передбачає широке клієнтське охоплення – від студентів до олігархів. Столики краще бронювати не тільки у вихідні, але й у будні дні, якщо ви хочете зайняти місце позручніше. Адже бажаючих відвідати бістрономію Chang багато.
Оцінка атмосфери – 9/10
Кухня
Саме меню вже викликає зацікавленість – компактне та з залізною обкладинкою. Бістрономію відвідує багато іноземців, тому воно двомовне (українською та англійською).
У меню представлений різноманітний асортимент страв в’єтнамської кухні. Відвідувачі мають можливість замовити супи, закуски, салати, нєми та спрінг-роли, гарячі страви, локшину або рис, а також десерти.
У будні можна скуштувати в’єтланч (бізнес-ланч) з 12:00 – 17:00. Також представлене дитяче меню.
Барна карта містить вибір алкогольних коктейлів, розливного пива, міцного алкоголю та різноманітні марки вин Італії, Франції, Іспанії, Німеччини та інші.
Знайдуться напої і для тих, хто веде тверезий спосіб життя – лимонад, фреш, кава, чай та холодні напої.
На всіх столах стоїть три соуси: шрірачі – найбільш гострий чілі-соус , солодко-гострий чілі-джем та середньо-гострий рибний соус з дрібно нарізаним червоним перцем та часником.
Я замовила Фо Сао Га та бокал червоного вина Carmenere Leon. Не всі вміють їсти паличками, тож поклали на вибір кухонні прибори – виделка, ніж або хасі.
Фо Сао Га (300 грам) – пшенична локшина з карамельним курчам, яка була прикрашена листочками зелені.
Всю зелень, яку ми використовуємо для приготування страв, для нас під Києвом вирощує в’єтнамська родина. А все тому, що навіть звичний базилік має зовсім інший смак, а кінза зовні подібна до кропу, – пишуть у мережі Chang.
Завжди прискіпливо ставлюсь до курки в страві, щоб не було прожилок, шкурки або жиру, тому більш за все цього боялася. Але дарма! Шматочки карамельного курча були м’які, соковиті та солодкуваті, а вся страва чудово поєднувалася з кожним із соусів, але найбільше сподобався шрірачі.
Важко передати смак, але це було дуже смачно.
Вино Carmenere Leon (50 мл) – червоне, сухе. Рубінового кольору з ароматом червоних ягід, слив і чорного перцю, а також з додаванням ноток солодких трав, ванілі і гіркого шоколаду. Елегантний фруктовий смак з приємним стійким післясмаком, чудово поєднувалося з замовленою стравою.
У в’єтнамських кафе та ресторанах до будь-яких замовлених страв і напоїв прийнято подавати безкоштовний вітальний напій – охолоджений зелений чай. Хотілось би чогось, що було б пов’язане з традиціями прийому їжі.
Оцінка кухні – 9/10
Цінова політика
За умовами спецпроекту, в мене є €7 (220 грн). Рахунок у Chang склав 199 грн, 20 грн залишила на чай.
Цінову політику закладу ми визначаємо за чашкою американо, середня ціна якої у закладах столиці складає 30-35 грн. У Chang вона коштує 42 грн. Тож цінова політика закладу зависока.
Наприклад, за 330 мл Моршинської будьте готові віддати 45 грн, супи – 118-265 грн, локшина – 155-198 грн, а десерти – 59-95 грн.
У Chang вигідно замовляти в’єтланч, ціна на які – 135\195 грн, але тільки у відведений час.
Звичайно, що це сердце Києва, де дорога оренда приміщення, але у центрі є заклади з нижчими цінами.
Оцінка цінової політики – 8/10
Загальні враження
Стильний інтер’єр, приємна атмосфера, смачна їжа та обслуговування на вищому рівні. Що ще потрібно для того, щоб отримати задоволення від візиту до ресторану?
Бістрономія Chang – це місце, в яке хочеться повернутися. Можливо в той день так стали зірки, але заклад залишив незабутнє враження та приємні спогади. Сподіваюся, що так залишиться і надалі.
Рекомендую до відвідування любителям азіатської кухні.
Загальна оцінка закладу – 9/10
Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також, підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.
Каріна Зуєва