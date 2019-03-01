В’єтнамська бістрономія Chang – це поєднання гастрономічної їжі, яка готується з локальних та сезонних продуктів, зі швидким сервісом й демократичними цінами. Що ми там побачили, чим пригостились, який сервіс, атмосфера та цінова політика – детальніше в нашій рецензії.

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила на ревізію до популярного столичного закладу в’єтнамської бістрономії Chang. Це був перший заклад, який відкрили керуючі партнери – Стів Котенко, Ірина Кушнірська і Христина Граненко в 2017 році.

Ідея в’єтнамської кухні з’явилась завдяки другу власників, який наразі шеф-кухар другого закладу партнерів – ресторану грузинської кухні Чічіко.

У бістрономії зібрані базові страви, які їдять у всьому В’єтнамі. Відомо, що у 2018 році заклад отримав табличку Ревізор.

Розташування

Chang знаходиться за адресою вул. Ярославів вал, 23а (м. Золоті Ворота).

Заклад розташований на першому поверсі бізнес-центру, знайти його не важко, але потрібно бути уважним. Поруч знаходиться молодший брат Chang – ресторан грузинської кухні Чічіко, тому варто звернути увагу на вивіску з назвою.

Вхід прикрашають квіти та вітражні вікна, поруч з якими висить меню, що дуже добре для нового клієнта – це дає змогу ознайомитися з кухнею закладу ще до того, як туди потрапиш. Є власна парковка.

Ввечері трохи незручно шукати бістрономію по мало освітленій вивісці, хотілось би зробити більший акцент на назві.

Оцінка локації – 9/10

Сервіс

Вже з першої хвилини я відчула себе бажаним клієнтом. Привітний та усміхнений персонал, який допоміг зняти і повісити верхній одяг у відведене місце, а також вказав на вільні столики.

Статус персоналу – адміністраторів, офіціантів і шеф-кухарів – легко відрізнити за формою. У жінок губи нафарбовані червоним – виглядає дуже гарно.

Офіціанти знаються на тому, що вони подають, а якщо ви не знавець в’єтнамської кухні – вам все розкажуть та покажуть. Також підкажуть, з якими соусами і як потрібно їсти певні страви, щоб відчути їх справжній смак.

Обслуговування швидке, хоча я відвідала заклад у неділю ввечері, коли була повна посадка.

Зауважу, що при отриманні замовлення в мене поцікавилися, чи всі компоненти обраної страви я куштую – це дуже важливо, тому що людина може бути алергіком. Також запропонували фартушок, щоб не забруднитися.

Приємне враження залишило не тільки обслуговування, а й адміністратор, яка в кінці поцікавилася, чи все мені сподобалося під час відвідування Chang, спитала чи є пропозиції або зауваження. Відчутно те, що клієнт на першому місці та його думка важлива.

Досить важливо те, що у закладі є дитяча кімната з аніматором, який працює щодня, окрім понеділка, тож можете спокійно прямувати у Chang зі своїм чадом.

Оцінка сервісу – 10/10

Інтер’єр

Бістрономія містить 80 посадочних місць. Столики розміщені по правій стороні закладу, ніби навкруги барної стійки. Відомо, що дизайнери створили інтер’єр з нуля, перетворивши офісне приміщення в сучасну в’єтнамську бістрономію.

Простота, яскравість і витонченість – характерні риси стилю.

Праворуч від входу на стіні висять буддійські барабани-мантри, ліворуч – куточок – мій персональний Будда, а в середині закладу розміщена величезна статуетка у вигляді його обличчя.

На стіні біля барної стійки намальовані картини відомого в’єтнамського художника Нгуен Тхань Бінь, що виглядає дуже гармонійно.





















Ситий в7. Бістрономія Chang: якщо не побувати у В’єтнамі, то спробувати кухню потрібно точно / 5 фотографий

Завдяки гарно оформленій стелі світло розсипається по всій залі, складно відвести погляд від цієї краси. Присутність традиційних орнаментів на стільницях та велика кількість зелені.

Тераса зі скляними стінами виходить у внутрішній двір, до речі, взимку вона також працює.

Вбиральня не відрізняється від головного стилю закладу – гарне освітлення та прикрашене дзеркало, але все-таки стіни порадила б освіжити.

В’єтнамська концепція простежується у всіх деталях інтер’єру.

Оцінка інтер’єру – 9/10

Атмосфера

Зайшовши до закладу, потрапляєш нібито в бамбуковий гай, тож відразу відчувається атмосфера В’єтнаму. Мені дісталося місце біля входу, але це ніяк не засмутило.

Спокійна та тиха музика на фоні. Гарне освітлення, що є дуже приємним для очей. Багато людей, але ніхто не кричить та не створює зайвий шум. А ще вам можуть запропонувати в’єтнамський капелюх для селфі.









Ситий в7. Бістрономія Chang: якщо не побувати у В’єтнамі, то спробувати кухню потрібно точно / 2 фотографии

Формат закладу передбачає широке клієнтське охоплення – від студентів до олігархів. Столики краще бронювати не тільки у вихідні, але й у будні дні, якщо ви хочете зайняти місце позручніше. Адже бажаючих відвідати бістрономію Chang багато.

Оцінка атмосфери – 9/10

Кухня

Саме меню вже викликає зацікавленість – компактне та з залізною обкладинкою. Бістрономію відвідує багато іноземців, тому воно двомовне (українською та англійською).









Ситий в7. Бістрономія Chang: якщо не побувати у В’єтнамі, то спробувати кухню потрібно точно / 2 фотографии

У меню представлений різноманітний асортимент страв в’єтнамської кухні. Відвідувачі мають можливість замовити супи, закуски, салати, нєми та спрінг-роли, гарячі страви, локшину або рис, а також десерти.

У будні можна скуштувати в’єтланч (бізнес-ланч) з 12:00 – 17:00. Також представлене дитяче меню.

Барна карта містить вибір алкогольних коктейлів, розливного пива, міцного алкоголю та різноманітні марки вин Італії, Франції, Іспанії, Німеччини та інші.

Знайдуться напої і для тих, хто веде тверезий спосіб життя – лимонад, фреш, кава, чай та холодні напої.

На всіх столах стоїть три соуси: шрірачі – найбільш гострий чілі-соус , солодко-гострий чілі-джем та середньо-гострий рибний соус з дрібно нарізаним червоним перцем та часником.

Я замовила Фо Сао Га та бокал червоного вина Carmenere Leon. Не всі вміють їсти паличками, тож поклали на вибір кухонні прибори – виделка, ніж або хасі.

Фо Сао Га (300 грам) – пшенична локшина з карамельним курчам, яка була прикрашена листочками зелені.

Всю зелень, яку ми використовуємо для приготування страв, для нас під Києвом вирощує в’єтнамська родина. А все тому, що навіть звичний базилік має зовсім інший смак, а кінза зовні подібна до кропу, – пишуть у мережі Chang.

Завжди прискіпливо ставлюсь до курки в страві, щоб не було прожилок, шкурки або жиру, тому більш за все цього боялася. Але дарма! Шматочки карамельного курча були м’які, соковиті та солодкуваті, а вся страва чудово поєднувалася з кожним із соусів, але найбільше сподобався шрірачі.

Важко передати смак, але це було дуже смачно.

Вино Carmenere Leon (50 мл) – червоне, сухе. Рубінового кольору з ароматом червоних ягід, слив і чорного перцю, а також з додаванням ноток солодких трав, ванілі і гіркого шоколаду. Елегантний фруктовий смак з приємним стійким післясмаком, чудово поєднувалося з замовленою стравою.

У в’єтнамських кафе та ресторанах до будь-яких замовлених страв і напоїв прийнято подавати безкоштовний вітальний напій – охолоджений зелений чай. Хотілось би чогось, що було б пов’язане з традиціями прийому їжі.

Оцінка кухні – 9/10

Цінова політика

За умовами спецпроекту, в мене є €7 (220 грн). Рахунок у Chang склав 199 грн, 20 грн залишила на чай.

Цінову політику закладу ми визначаємо за чашкою американо, середня ціна якої у закладах столиці складає 30-35 грн. У Chang вона коштує 42 грн. Тож цінова політика закладу зависока.

Наприклад, за 330 мл Моршинської будьте готові віддати 45 грн, супи – 118-265 грн, локшина – 155-198 грн, а десерти – 59-95 грн.

У Chang вигідно замовляти в’єтланч, ціна на які – 135\195 грн, але тільки у відведений час.

Звичайно, що це сердце Києва, де дорога оренда приміщення, але у центрі є заклади з нижчими цінами.

Оцінка цінової політики – 8/10

Загальні враження

Стильний інтер’єр, приємна атмосфера, смачна їжа та обслуговування на вищому рівні. Що ще потрібно для того, щоб отримати задоволення від візиту до ресторану?

Бістрономія Chang – це місце, в яке хочеться повернутися. Можливо в той день так стали зірки, але заклад залишив незабутнє враження та приємні спогади. Сподіваюся, що так залишиться і надалі.

Рекомендую до відвідування любителям азіатської кухні.

Загальна оцінка закладу – 9/10

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також, підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва