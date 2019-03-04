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Депутаты предлагают штрафовать за травлю на работе

В ВРУ зарегистрировали законопроект №10118, чтобы внести изменения в некоторые законодательные акты по противодействию моббингу.

Депутаты предлагают штрафовать за травлю на работе

Законопроект №10118 зарегистрирован на сайте парламента.

Такую инициативу предложили 9 народных депутатов, дабы защитить участников трудовых отношений от различных форм моббинга и установить административную ответственность за такие действия (штраф).

Моббинг может проявляться в психологическом, физическом, экономическом насилии, которое каким-либо образом способствовать травле работника. Унижение человеческого достоинства по определенным признакам, создание относительно них напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы и провокация к увольнению с работы.

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Авторы считают нужным наказывать и тех, кто не сообщает о случаях моббинга. Предлагают дополнить кодекс Украины об админнарушении наложением штрафа от 850 грн до 1,7 тыс. грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

За травлю, совершенную группой лиц, которая привела к ущербу здоровья, а также за травлю работников владельцем предприятия или уполномоченным им лицом предлагают установить штраф в размере 3,4 тыс. грн или общественные работы на срок от 40 до 60 ч.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, направленный на п ротиводействие буллинга в учебных заведениях.

Фото: Pexels

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