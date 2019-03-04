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Депутати пропонують штрафувати за цькування на роботі

У ВРУ зареєстрували законопроект №10118, щоб внести зміни до деяких законодавчих актів з протидії мобінгу.

Депутати пропонують штрафувати за цькування на роботі

Законопроект №10118 зареєстрований на сайті парламенту.

Таку ініціативу запропонували 9 народних депутатів, аби захистити учасників трудових відносин від різних форм мобінгу і встановити адміністративну відповідальність за такі дії (штраф).

Мобінг може проявлятися у психологічному, фізичному, економічному насильстві, яке будь-яким чином сприятиме цькуванню працівника. Приниження людської гідності за певними ознаками, створення щодо них напруженої, ворожої, образливої атмосфери та провокація до звільнення роботи.

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Автори вважають за потрібне карати і тих, хто не повідомляє про випадки мобінгу. Пропонують доповнити кодекс України про адмінпорушення накладенням штрафу від 850 грн до 1,7 тис. грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 год.

За цькування, вчинене групою осіб, яке призвело до шкоди здоров’ю, а також за цькування працівників власником підприємства, чи уповноваженою ним особою пропонують встановити штраф у розмірі 3,4 тис. грн або громадські роботи на строк від 40 до 60 год.

Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект, спрямований на протидію булінгу у навчальних закладах.

Фото: Pexels

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