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10 тыс. за ребенка: в КГГА предлагают новую доплату родителям

Депутаты КГГА считают, что помощь киевлянам за каждого новорожденного ребенка поможет исправить демографическую ситуацию в Украине.

10 тыс. за ребенка: в КГГА предлагают новую доплату родителям

Киевская власть должна выделять из местного бюджета 10 тыс. грн на каждого новорожденного ребенка жителями Киева.

С таким проектом решения выступили депутаты Киевсовета.

Эту сумму, по идее авторов документа, будет получать один из родителей или опекун.

Эти деньги станут бонусом к остальным выплатам, которые прописаны в законодательстве Украины.

Депутаты объясняют, что их проект должен помочь исправить “демографический провал”, который образовался в нашей стране.

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Они подчеркивают, что Украина  занимает 172-е место в мире из 193 стран в рейтинге рождаемости, а за 2018 год украинцев стало меньше на 250 тыс.

К слову, президент Петр Порошенко выступил с инициативой выплачивать в Украине помощь за третьего ребенка.

Фото: Radoslav Cajkovic 

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