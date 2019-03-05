Депутаты КГГА считают, что помощь киевлянам за каждого новорожденного ребенка поможет исправить демографическую ситуацию в Украине.
Киевская власть должна выделять из местного бюджета 10 тыс. грн на каждого новорожденного ребенка жителями Киева.
С таким проектом решения выступили депутаты Киевсовета.
Эту сумму, по идее авторов документа, будет получать один из родителей или опекун.
Эти деньги станут бонусом к остальным выплатам, которые прописаны в законодательстве Украины.
Депутаты объясняют, что их проект должен помочь исправить “демографический провал”, который образовался в нашей стране.
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Они подчеркивают, что Украина занимает 172-е место в мире из 193 стран в рейтинге рождаемости, а за 2018 год украинцев стало меньше на 250 тыс.
К слову, президент Петр Порошенко выступил с инициативой выплачивать в Украине помощь за третьего ребенка.
Фото: Radoslav Cajkovic