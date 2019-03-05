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10 тис. за дитину: в КМДА пропонують нову доплату батькам

Депутати КМДА вважають, що допомога киянам за кожну новонароджену дитину допоможе виправити демографічну ситуацію в Україні.

10 тис. за дитину: в КМДА пропонують нову доплату батькам

Київська влада має виділяти з місцевого бюджету 10 тис. грн на кожну новонароджену дитину жителями Києва.

З таким проектом рішення виступили депутати Київради.

Цю суму, за ідеєю авторів документа, отримуватиме один із батьків або опікун.

Ці гроші стануть бонусом до решти виплат, які прописані в законодавстві України.

Депутати пояснюють, що їхній проект повинен допомогти виправити “демографічне провалля”, яке утворилося в нашій країні.

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Вони підкреслюють, що Україна займає 172-е місце в світі з 193 країн у рейтингу народжуваності, а за 2018 рік українців стало менше на 250 тис.

До слова, президент Петро Порошенко виступив з ініціативою виплачувати в Україні допомогу за третю дитину.

Фото: Radoslav Cajkovic 

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