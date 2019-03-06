Российская Федерация проводила учения с военным комплексом Искандер в оккупированном Крыму.

Россия занималась расширением боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М, что противоречит Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, этот ракетный комплекс был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в Крыму.

Кроме того, Российская Федерация занималась разработкой и испытанием баллистической ракеты РС-26 Рубеж на дальность около 2200 км.

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Павел Климкин добавил, что Россия постепенно разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями.

Поэтому Украина оставляет за собой право создавать все виды вооружений, которые необходимы для защиты и национальной безопасности.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Россия пытается вернуть Украину в зону своего влияния.