Російська Федерація проводила навчання з військовим комплексом Іскандер в окупованому Криму.

Росія займалася розширенням бойових можливостей оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М, що суперечить Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

За його словами, цей ракетний комплекс був зафіксований під час військових навчань на окупованій території України в Криму.

Крім того, Російська Федерація займалась розробкою та випробуванням балістичної ракети РС-26 Рубеж на дальність близько 2200 км.

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Павло Клімкін додав, що Росія поступово зруйнувала все, з чого складалася система нерозповсюдження та контролю над озброєннями.

Тому Україна залишає за собою право створювати всі види озброєнь, які необхідні для захисту та національної безпеки.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Росія намагається повернути Україну в зону свого впливу.