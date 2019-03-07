В Польше находится около 1,27 млн украинцев. Количество удалось определить с помощью смартфонов.

Посчитать приблизительное количество украинцев в Польше с помощью мобильных телефонов удалось компании Selectivv. К слову, данные, которыми располагает компания анонимные.

Граждан Украины определяли по таким критериям: карт польского оператора, гаджет на украинском или русском языке и хотя бы одно в год подключение к украинским сетям.

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В январе 2019 года в Польше находилось 1,27 млн. украинцев.

Ранее Факты ICTV писали, что при нынешних темпах роста экономики Украине придется догонять уровень нынешней Польши полвека.