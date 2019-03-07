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Факти / Україна

Скільки українців у Польщі? Смартфони “назвали” цифру

У Польщі знаходиться близько 1,27 млн українців. Кількість вдалося визначити за допомогою смартфонів.

Скільки українців у Польщі? Смартфони “назвали” цифру

Порахувати приблизну кількість українців у Польщі за допомогою мобільних телефонів вдалося компанії Selectivv. До слова, дані, якими володіє компанія анонімні.

Громадян України визначали за такими критеріями: карт польського оператора, гаджет українською або російською мовою і хоча б одне в рік підключення до українських мереж.

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У січні 2019 року в Польщі перебувало 1,27 млн. українців.

Раніше Факти ICTV писали, що за нинішніх темпів росту економіки Україні доведеться наздоганяти рівень нинішньої Польщі півстоліття.

Фото: Unsplash

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