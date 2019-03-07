С 1 ноября 2016 года всех украинцев начали переводить на ID-паспорта – карты с электронным чипом. Факты ICTV разобрались, где и как оформлять новый документ.

Кто может получить ID-паспорт?

Внутренний паспорт будут выдавать всем гражданам, которые достигли 14-летнего возраста. Все, у кого уже есть обычный паспорт, могут заменить его на документ нового образца.

Также украинцам, которые не успели заменить фото в паспорте в течение месяца при достижении определенного возраста, придется получать ID-паспорт.

Он будет действовать 4 года, если был оформлен в 14 лет, а после этого – 10 лет.

Стоит отметить, что с таким паспортом граждане Украины смогут ездить в Турцию.

Где можно оформить ID-паспорт?

Украинцы могут получить ID-паспорт в отделении Государственной миграционной службы или в Центре предоставления административных услуг.

Киев: ул. Днепровская набережная, 19-б, тел. (044) 202-60-38, (044) 202-60-39;

Луцк: ул. Леси Украинки, 35, тел. (0332) 77-78-88;

Кременчуг: пл. Победы, 2, тел. (05366) 3-01-76;

Львов: ул. Выговского, 32, тел. (032) 297-57-95;

– пр. Красной Калины, 72-а, тел. (032) 297-57-95;

– ул. К. Левицкого, 67, тел. (032) 297-57-95;

– ул. Хвылевого, 14-а, тел. (032) 297-57-95;

Одесса: ул. Королева, 9, тел. (048) 245-64-03;

– ул. Генерала Петрова, 22, тел. (048) 734-06-04;

Харьков: пр. Науки, 17-а;

– ул. Чернышевская, 55.

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Кроме того, новый паспорт жители Кривого Рога и Днепра могут оформить через Приват24. Все данные будут введены автоматически, нужно только выбрать удобное место и время для получения документа.

Какие нужны документы?

Для того, чтобы оформить ID-паспорт нужны следующие документы:

Свидетельство о рождении.

Документы, подтверждающие гражданство и удостоверяющие личность родителей или одного из них, которые на момент рождения имели украинское гражданство.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (для лиц, проживающих за границей и для лиц, которые получили украинское гражданство за рубежом).

Удостоверение о взятии на учет бездомных лиц (для бездомных).

Справка о взятии на учет внутренне перемещенных лиц (для внутренне перемещенных лиц).

Идентификационный код.

Также вам понадобятся документы, подтверждающие дополнительную изменяемую информацию, которая вносится в ID карту:

Справка о месте регистрации.

Свидетельство о рождении детей.

Свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, решение суда о расторжении брака.

Свидетельство об изменении имени.

Цена и сроки

В 14 лет документ можно оформить бесплатно, а вот за последующую замену придется платить.

Оформить ID-паспорт можно за 10-20 дней. Если вы не спешите получить его, то цена составит 279 гривен, в случае более быстрого оформления – 366 гривен.

За обмен паспорта гражданина Украины на ID-карту или возобновление утраченного документа нужно будет заплатить такую же сумму.

К слову, паспорт гражданина Украины занял 28 место в рейтинге Passport Index.