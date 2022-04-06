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Факти / Україна

Як оформити ID-паспорт – інструкція і ціна

Владислав Бомбела Журналіст
Як оформити ID-паспорт – інструкція і ціна

Попри те, що ID-паспорти видають вже протягом тривалого часу, в українців все ж виникає чимало запитань щодо оформлення документів. Факти ICTV підготували інструкцію з його отримання.

Хто може отримати ID-паспорт?

Внутрішній паспорт видають усім громадянам, які досягли 14-річного віку. Усі, у кого вже є звичайний паспорт, можуть замінити його на документ нового зразка.

Також українцям, які не встигли замінити фото у паспорті протягом місяця після досягнення певного віку, доведеться отримувати ID-паспорт.

Він буде діяти 4 роки, якщо був оформлений у 14 років, а після 18-ти – 10 років.

Варто наголосити, що з таким паспортом громадяни України зможуть їздити до Туреччини.

Де можна оформити ID-паспорт?

Під час дії карантину скасовується правило оформлення ID-картки винятково за місцем реєстрації. Кожен громадянин України відтепер може оформити документ, де йому буде зручно.

Українці можуть отримати ID-паспорт у відділенні Державної міграційної служби або ДП Документ.

Київ: пл. Перемоги, 3 (3 поверх), тел. (044) 597 87 77;

– пр. Миколи Бажана, 1-Е, тел. (044) 597 87 77;

– вул. Петропавлівська, 6, тел. (044) 467-30-44;

– проспект Степана Бандери, 23, 2-й поверх (ТЦ Городок), тел. (044) 581 46 40;

Запоріжжя: пр. Соборний 83/85 ТРЦ АВРОРА (3 поверх), тел.  (061) 271-55-21, (050) 011-74-71;

Луцьк: вул. Конякіна, 30, (3 поверх ТЦ Варшавський), тел.  (050)-289-04-44, (098)-393-19-53;

Вінниця: вул. Соборна, 24(5 поверх), тел. (094) 905-10-92;

Львів: вул. Б. Хмельницького, б. 212, тел. (032) 245-54-40;

-вул. Юліуша Словацького, 1, тел. (032) 261-14-30, 261-14-34;

Одеса: пл. Віри Холодної, 3, тел. ‎(048)-710-00-85;

– вул. Катерининська, 27/1 (ТЦ Kadorr, 4 поверх), тел. 048 710 00 67, 048 726 05 55;

Харків: пр. Московський 137, універмаг Харків. (057)-784-1945, (057)-784-1895.

Ужгород: вул. Фединця, 18-А, ТЦ New Plaza, 2-й поверх, тел. (0312) 44-62-06, 44-62-07;

Чернівці: вул. Руська, 31-А, тел. (0372) 51-84-16;

Черкаси: бул. Т. Шевченка, 132, тел. (0472) 33-11-68;

Хмельницький: вул. Прибузька, 30-А, тел. (0382) 61-63-31;

Херсон: пр-кт. Ушакова, 53, тел. (055) 241-85-30, (055) 241-85-01;

Суми: Покровська площа, б. 11, тел. (0542) 77-23-95;

Тернопіль:  вул. Сліпого, б. 7, тел. (0352) 52-33-15;

Рівне: вул. 16-го Липня, 6-А, тел. (0362) 26-77-84;

Полтава: вул. Зіньківська, 6/1А, ТРЦ Київ (3 поверх), тел. (053) 265-28-23;

Миколаїв: вул. Садова, 3-В, тел. (0512) 76-67-36, (063)895-46-85, (095)335-96-06.

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Які потрібні документи?

Для того, щоб оформити ID-паспорт потрібні наступні документи:

  • Свідоцтво про народження.
  • Документи, що підтверджують громадянство і що засвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження мали українське громадянство.
  • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які проживають за кордоном і для осіб, які отримали українське громадянство за кордоном).
  • Посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних).
  • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для внутрішньо переміщених осіб).
  • Ідентифікаційний код.

Також вам знадобляться документи, що підтверджують додаткову змінну інформацію, яка вноситься в ID карту:

  • Довідка про місце реєстрації.
  • Свідоцтво про народження дітей.
  • Свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу.
  • Свідоцтво про зміну імені.

Ціна і терміни

Державна міграційна служба

Під час отримання першої ID-карти у 14 років документ можна оформити безкоштовно. У всіх інших випадках вартість ID-карти залежатиме, зокрема, від термінів її виготовлення.

ДМС пропонує наступні варіанти:

  1. Звичайний режим – 372 грн. Виробляється протягом 20 робочих днів. Враховується вартість адміністративної послуги 126 грн. та 246 грн. – вартість бланка
  2. Термінове оформлення – 498 грн. Виробляється протягом 20 робочих днів. Враховується вартість адміністративної послуги (252 грн) та вартість бланку (246 грн).

ДП Документ

Перша ID-картка (з 14 років) виготовлятиметься 20 робочих днів, вартість її оформлення – 480 грн.

ДП Документ пропонує наступні варіанти:

  1. ID-картка замість паспорта-книжечки. Виробляється протягом 20 робочих днів. Вартість – 852 грн.
  2. Обмін ID-картки. Вартість 10 роб. днів виготовлення – 978 грн. 20 робочих днів виготовлення – 852 грн.

У разі оформлення паспорта у формі картки замість втраченого або зіпсованого сплачується державне мито у розмірі 34 грн.

Крім того, оплатити послугу оформлення ID-картки можна в режимі онлайн на сайті ДМС України.

Оформлення закордонного паспорта

Українці можуть оформити закордонний паспорт у зручному для себе місці.

Послуги надаються у більшості великих населених пунктів країни.

Як оформити і отримати закордонний паспорт у зручному для себе місці, читайте на Фактах ICTV.

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