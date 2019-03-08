В этом году экономический рост Украины должен составить более 3%.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году правительство будет работать на сохранение экономического роста и попытается довести его до отметки в более чем 3%, передает Правительственный портал.

Вместе с тем будет продолжаться и так называемый капитальный ремонт страны, во время которого будут ремонтировать дороги, инвестировать в инфраструктуру, внедрять новую украинскую школу и продолжат реформы.

Гройсман добавил, что в первичном звене медицины уже произошли большие изменения, а в 2019 году их закрепят и ситуация улучшится.

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К слову, вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что украинская экономика растет быстрее, чем предполагал МВФ.