Цього року економічне зростання України має становити більше 3%.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у 2019 році уряд працюватиме на збереження економічного росту і спробує довести його до позначки у понад 3%, передає Урядовий портал.

Разом з тим продовжуватиметься й так званий капітальний ремонт країни, під час якого ремонтуватимуть дороги, інвестуватимуть в інфраструктуру, впроваджуватимуть нову українську школу і продовжать реформи.

Гройсман додав, що у первинній ланці медицини вже відбулися великі зміни, а у 2019 році їх закріплять і ситуація покращиться.

Читайте: Зміцнення гривні – НБУ назвав 5 причин

До слова, віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що українська економіка зростає швидше, ніж передбачав МВФ.