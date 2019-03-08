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Гройсман розповів, на скільки має зрости економіка України у 2019 році

Цього року економічне зростання України має становити більше 3%.

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у 2019 році уряд працюватиме на збереження економічного росту і спробує довести його до позначки у понад 3%, передає Урядовий портал.

Разом з тим продовжуватиметься й так званий капітальний ремонт країни, під час якого ремонтуватимуть дороги, інвестуватимуть в інфраструктуру, впроваджуватимуть нову українську школу і продовжать реформи.

Гройсман додав, що у первинній ланці медицини вже відбулися великі зміни, а у 2019 році їх закріплять і ситуація покращиться.

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До слова, віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що українська економіка зростає швидше, ніж передбачав МВФ.

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