Cегодня во Львовской области ожидается настоящий ураган, порывы ветра достигнут 40 м/с.

Сегодня во Львовской области объявлено штормовое предупреждение, там ожидают порывы ветра 35 – 40 м/с.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Такой сильный ветер представляет третий уровень опасности (красный) и может приводить к падению деревьев, рекламных щитов, порывы могут срывать крышу с домов.

В Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В Киеве и Киевской области в ближайшие три часа и до конца суток порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

По состоянию на 13.00, наблюдаются порывы ветра до 25 м/с в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях.

Спасатели предупреждают граждан об опасности и напоминают правила поведения в непогоду:

не ходите под раскидистыми деревьями;

держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач;

не паркуйте автомобили под неустойчивыми конструкциями.

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Напомним, что вчера непогода в Украине наделала немало беды. Без электричества остались более 60 городов и сел в Ивано-Франковской области. Ветер валил деревья, крушил авто и срывал крыши. Первой жертвой непогоды стал ребенок: в Виннице из-за падения дерева погибла 11-летняя девочка.

Сегодня стихия тоже привела к страшным последствиям, в Хмельнике из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина.