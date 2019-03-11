PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Погодный апокалипсис: на Украину надвигается ураган

Cегодня во Львовской области ожидается настоящий ураган, порывы ветра достигнут 40 м/с.

Погодный апокалипсис: на Украину надвигается ураган

Сегодня во Львовской области объявлено штормовое предупреждение, там ожидают порывы ветра 35 – 40 м/с.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Такой сильный ветер представляет третий уровень опасности (красный) и может приводить к падению деревьев, рекламных щитов, порывы могут срывать крышу с домов.

В Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В Киеве и Киевской области в ближайшие три часа и до конца суток порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

По состоянию на 13.00, наблюдаются порывы ветра до 25 м/с в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях.

Спасатели предупреждают граждан об опасности и напоминают правила поведения в непогоду:

  • не ходите под раскидистыми деревьями;
  • держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач;
  • не паркуйте автомобили под неустойчивыми конструкциями.

Читайте: Что делать, если на машину упало дерево

Напомним, что вчера непогода в Украине наделала немало беды. Без электричества остались более 60 городов и сел в Ивано-Франковской области. Ветер валил деревья, крушил авто и срывал крыши. Первой жертвой непогоды стал ребенок: в Виннице из-за падения дерева погибла 11-летняя девочка.

Сегодня стихия тоже привела к страшным последствиям, в Хмельнике из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка