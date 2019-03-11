Сьогодні у Львівській області очікується справжній ураган, пориви вітру сягнуть 40 м/с.

Сьогодні у Львівській області оголошено штормове попередження, там очікують пориви вітру 35-40 м/с.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУ ДСНС України у Львівській області.

Такий сильний вітер представляє третій рівень небезпеки (червоний) і може призвести до падіння дерев, рекламних щитів, пориви можуть зривати дах з будинків.

У Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях 25-30 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).

У Києві та Київській області у найближчі три години та до кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с ( ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).

Станом на 13 годину, спостерігаються пориви вітру до 25 м/с у Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях.

Рятувальники попереджають громадян про небезпеку і нагадують правила поведінки у негоду:

не ходіть під розлогими деревами;

тримайтеся подалі від рекламних щитів і ліній електропередач;

не паркуйте автомобілі під нестійкими конструкціями.

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Нагадаємо, що вчора негода в Україні наробила чимало лиха. Через стихію без електрики залишилися понад 60 міст і сіл в Івано-Франківській області, вітер валив дерева, трощив авто і зривав дахи з будинків. Першою жертвою негоди стала дитина: у Вінниці через падіння дерева загинула 11-річна дівчинка.

Сьогодні стихія теж привела до страшних наслідків, у Хмільнику через падіння дерева загинула 29-річна жінка.