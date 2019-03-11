В рейтингах кандидатов в президенты продолжает лидировать Владимир Зеленский.

Если бы президентские выборы в Украине происходили в начале марта, то самые большие шансы выйти во второй тур были бы у Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенка.

Такие данные обнародовала социологическая группа Рейтинг.

Результаты социологического опроса свидетельствуют, что за Владимира Зеленского готовы отдать свои голоса 24,7% избирателей, которые уже определились.

Второе место в опросе заняла Юлия Тимошенко с результатом 18,3%. Третью позицию занимает Петр Порошенко. У него 16,8% поддержки.

Пятерку лидеров закрывают Анатолий Гриценко с результатом 10,3% и Юрий Бойко – 9,9%.

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Социологи обнародовали новый рейтинг кандидатов в президенты / 3 фотографии

Согласно прогнозам букмекеров, первое место сейчас занимает Петр Порошенко. Коэффициент на его победу составляет от 1,60 до 2,15.

Владимир Зеленский остается на второй позиции и опережает Юлию Тимошенко.

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