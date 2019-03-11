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Соціологи оприлюднили новий рейтинг кандидатів в президенти

У рейтингах кандидатів в президенти продовжує лідирувати Володимир Зеленський.

Соціологи оприлюднили новий рейтинг кандидатів в президенти

Якби президентські вибори в Україні відбувалися на початку березня, то найбільші шанси вийти у другий тур були б у Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко та Петра Порошенка.

Такі дані оприлюднила соціологічна група Рейтинг.

Результати соціологічного опитування свідчать, що за Володимира Зеленського готові віддати свої голоси 24,7% виборців, які вже визначились.

Друге місце в опитуванні посіла Юлія Тимошенко з результатом 18,3%. Третю позицію займає Петро Порошенко. У нього 16,8% підтримки.

П’ятірку лідерів закривають Анатолій Гриценко з результатом 10,3% та Юрій Бойко – 9,9%.

Читайте: Хто виграє вибори президента України – букмекери

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Соціологи оприлюднили новий рейтинг кандидатів в президенти / 3 фотографии

Згідно з прогнозами букмекерів, перше місце зараз займає Петро Порошенко. Коефіцієнт на його перемогу становить від 1,60 до 2,15.

Володимир Зеленський залишається на другій позиції і випереджає Юлію Тимошенко.

Раніше Факти ICTV писали про те, скільки українців збираються голосувати на виборах 2019.

Фото: Unsplash

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