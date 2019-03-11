Неделя в Украине будет холодной – с дождем и мокрым снегом.
Погоду в неделю публикует Укргидрометцентр.
На вторник, 12 марта, синоптики прогнозируют похолодание с ночными заморозками, сильный дождь с мокрым снегом на юге и востоке страны.
Максимальные +9 только на Закарпатье, в западных и центральных областях +8, на юге, севере и востоке +7.
В Киеве сухо и солнечно, ночью 0 -2, а днем 5-7 выше нуля.
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В среду, 13 марта, небольшие осадки в виде дождя ожидаются местами на западе.
Температура воздуха почти не изменится, ночью снова минус, а днем на юге до +10, на градус ниже в западных и центральных областях, +8 на востоке и +7 на севере страны.
В столице без осадков, ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем 5-7 градусов тепла.
В четверг, 14 марта, синоптическая картина почти не изменится – дожди только на западе.
До 9 градусов тепла на западе, на юге, севере и в центре +8, на востоке +7.
В Киеве сухо, ночью от -1 до +1, днем 6-8 выше нуля.
На пятницу, 15 марта, синоптики прогнозируют дожди на всей территории Украины.
Средняя дневная температура по стране составит +8.
В столице дождь с мокрым снегом, ночью -1 + 1, днем +6 +8.
Напомним, из-за сильного ветра в Украине остались без света 47 населенных пунктов в пяти областях.