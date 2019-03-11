Неделя в Украине будет холодной – с дождем и мокрым снегом.

Погоду в неделю публикует Укргидрометцентр.

На вторник, 12 марта, синоптики прогнозируют похолодание с ночными заморозками, сильный дождь с мокрым снегом на юге и востоке страны.

Максимальные +9 только на Закарпатье, в западных и центральных областях +8, на юге, севере и востоке +7.

В Киеве сухо и солнечно, ночью 0 -2, а днем ​​5-7 выше нуля.

Читайте: Жара +25° и заморозки: в марте Украину ждут температурные качели

В среду, 13 марта, небольшие осадки в виде дождя ожидаются местами на западе.

Температура воздуха почти не изменится, ночью снова минус, а днем ​​на юге до +10, на градус ниже в западных и центральных областях, +8 на востоке и +7 на севере страны.

В столице без осадков, ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем ​​5-7 градусов тепла.

В четверг, 14 марта, синоптическая картина почти не изменится – дожди только на западе.

До 9 градусов тепла на западе, на юге, севере и в центре +8, на востоке +7.

В Киеве сухо, ночью от -1 до +1, днем ​​6-8 выше нуля.

На пятницу, 15 марта, синоптики прогнозируют дожди на всей территории Украины.

Средняя дневная температура по стране составит +8.

В столице дождь с мокрым снегом, ночью -1 + 1, днем ​​+6 +8.

Напомним, из-за сильного ветра в Украине остались без света 47 населенных пунктов в пяти областях.