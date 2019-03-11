Тиждень в Україні буде холодним – з дощем і мокрим снігом.

Погоду на тиждень публікує Укргідрометцентр.

На вівторок, 12 березня, синоптики прогнозують похолодання з нічними заморозками, сильний дощ з мокрим снігом на півдні та сході країни.

Максимальні +9 лише на Закарпатті, у західних та центральних областях +8, на півдні, півночі та сході +7.

У Києві сухо та сонячно, вночі 0 -2, а вдень 5-7 вище нуля.

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У середу, 13 березня, невеликі опади у вигляді дощу очікуються місцями на заході.

Температура повітря майже не зміниться, вночі знову мінус, а вдень на півдні до +10, на градус нижче у західних та центральних областях, +8 на сході та +7 на півночі країни.

У столиці без опадів, вночі від 2 до 4 градусів морозу, вдень 5-7 градусів тепла.

У четвер, 14 березня, синоптична картина майже не зміниться – дощі лише на заході.

До 9 градусів тепла на заході, на півдні, півночі та у центрі +8, на сході +7.

У Києві сухо, вночі від -1 до +1, вдень 6-8 вище нуля.

На п’ятницю, 15 березня, синоптики прогнозують дощі на всій території України.

Середня денна температура по країні становитиме +8.

У столиці дощ з мокрим снігом, вночі -1+1, вдень +6 +8.

Нагадаємо, через сильний вітер в Україні залишилися без світла 47 населених пунктів у п’яти областях.