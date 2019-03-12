Государственные гарантии на достойные пенсии, льготы и социальные выплаты будут закреплены в Пенсионном Кодексе.

Он будет учитывать все положительные наработки действующего пенсионного законодательства, в том числе специальные законы, касающиеся афганцев, чернобыльцев, участников боевых действий и других льготных категорий.

12 марта 2019 года в Киеве Александр Вилкул, кандидат в президенты от Оппозиционного Блока обсудил с представителями общественных организаций пенсионеров и экспертами новую систему пенсионного обеспечения, которую он внедрит после перезагрузки власти.

– Мы вернем уважение к людям труда, которые создали нашу страну, – сказал лидер оппозиции.

Речь идет о пяти гарантиях пенсионерам:

Минимальные пенсии на уровне 40% от средней зарплаты в Украине. В перерасчете на сегодняшний день при средней зарплате 10 573 грн, пенсия должна быть минимум 4 229 гривен;

Бесплатный проезд пенсионеров в транспорте во всех населенных пунктах;

Медицинская страховка за счет государства;

Тарифы на услуги ЖКХ — не более 15% дохода семьи, расходы на питание должны составлять не более 25% дохода семьи;

Никакого подоходного налога на доходы работающих пенсионеров.

– Я хочу сказать спасибо всем людям труда. Мы сделаем так, что, пенсии, льготы и социальные выплаты, будут обеспечивать достойный уровень жизни. И закрепим это в Пенсионном Кодексе, который защитит интересы пенсионеров навсегда. Мы остановим издевательство над людьми, которое заключается не только в нищенских выплатах. Мы отменим запреты говорить на языке, на котором они пели колыбельные своим детям. И восстановим уважение к таким праздникам, как 9 мая, которые являются частью их жизни, – подчеркнул Вилкул.

В обсуждении выступили глава совета Организаций ветеранов Украины Виктор Шмаков, заместитель главы совета Организаций ветеранов Украины Ангелина Моисеева, депутат Запорожского областного совета от Оппозиционного Блока Юлия Ковалевская.

В своих выступлениях участники круглого стола отметили, что положение пенсионеров в Украине с каждым годом становится все более и более тяжелым, что более 80% из них сегодня находятся за чертой бедности.

Выступавшие поддержали программу государственных пенсионных гарантий, представленную Александром Вилкулом, и выразили надежду на то, уже в ближайшее время она ляжет в основу государственной пенсионной политики.

Читайте: Изменения с 1 марта 2019: повышение пенсий и старт выплат субсидий деньгами

К слову, ранее мы писали, как дополнительные пенсионные выплаты повлияют на инфляцию и гривну.