Державні гарантії на гідні пенсії, пільги і соціальні виплати будуть закріплені у Пенсійному Кодексі.

Він буде враховувати всі позитивні напрацювання чинного пенсійного законодавства, у тому числі спеціальні закони, що стосуються афганців, чорнобильців, учасників бойових дій та інших пільгових категорій.

12 березня 2019 року у Києві Олександр Вілкул, кандидат у президенти від Опозиційного Блоку обговорив з представниками громадських організацій пенсіонерів та експертами нову систему пенсійного забезпечення, яку він запровадить після перезавантаження влади.

– Ми повернемо повагу до людей праці, які створили нашу країну, – сказав лідер опозиції.

Йдеться про п’ять гарантії пенсіонерам:

Мінімальні пенсії на рівні 40% від середньої зарплати в Україні.

У перерахунку на сьогодні при середній зарплаті 10 573 грн, пенсія повинна бути мінімум 4 229 гривень;

Безкоштовний проїзд пенсіонерів у транспорті у всіх населених пунктах;

Медична страховка за рахунок держави;

Тарифи на послуги ЖКГ – не більше 15% від доходу родини, витрати на харчування повинні складати не більше 25% доходу сім’ї;

Ніякого податку на прибуток на доходи працюючих пенсіонерів.

– Я хочу сказати спасибі всім людям праці. Ми зробимо так, що, пенсії, пільги і соціальні виплати, будуть забезпечувати гідний рівень життя. І закріпимо це у Пенсійному Кодексі, який захистить інтереси пенсіонерів назавжди. Ми зупинимо знущання над людьми, яке полягає не тільки у жебрацьких виплатах. Ми скасуємо заборони говорити на мові, на якій вони співали колискові своїм дітям. І відновимо повагу до таких свят, як 9 травня, які є частиною їхнього життя, – підкреслив Вілкул.

В обговоренні виступили голова ради Організацій ветеранів України Віктор Шмаков, заступник голови ради Організацій ветеранів України Ангеліна Мойсеєва, депутат Запорізької обласної ради від Опозиційного Блоку Юлія Ковалевська.

У своїх виступах учасники круглого столу зазначили, що положення пенсіонерів в Україні з кожним роком стає все більш і більш важким, що більше 80% з них сьогодні перебувають за межею бідності.

Промовці підтримали програму державних пенсійних гарантій, представлену Олександром Вілкулом, і висловили надію на те, що вже найближчим часом вона ляже в основу державної пенсійної політики.

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До речі, я раніше ми писали, як додаткові пенсійні виплати вплинуть на інфляцію та гривню.