Вадим Новинский прокомментировал отчет председателя мониторинговой миссии ООН.

Лидер фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский требует возобновить выплату пенсий на оккупированном Донбассе. Об этом он заявил, комментируя отчет главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионы Фрейзер.

– Мы требуем немедленно включить в повестку дня парламента вопрос возобновления пенсионных выплат на неподконтрольных территориях Донбасса. Предлагаем парламенту рассмотреть проект постановления ВРУ № 4575 и принять механизм восстановления пенсионного обеспечения, дав соответствующие поручения коалиционному правительству, – заявил он.

Новинский подчеркнул, что Оппоблок еще 2 февраля 2018 года зарегистрировал проект постановления ВР № 4575 о немедленном восстановлении пенсионных выплат на временно неподконтрольных территориях Донбасса.

– Наша политическая сила предлагает поставить его в повестку дня каждой сессионной недели. Но среди приоритетов парламентского большинства нет ценности человеческой жизни. Как выживают пенсионеры Донбасса под обстрелами, как они умирают в очередях на пунктах пропуска, как отдают последние копейки за возможность перейти линию разграничения и получить пенсию – до этого всего коалиции Европейская Украина нет дела, – сказал нардеп.

Он считает, что коалиция противопоставила себя пенсионерам, переселенцам, русскоязычным украинцам, верующим УПЦ.

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– Проталкивание через парламент карательного языкового законопроекта, легализация рейдерства храмов УПЦ, игнорирование хищений из оборонного бюджета – вот настоящие приоритеты коалиционного большинства, судя по актуальной повестке дня ВР, – сказал политик.

Напомним, Вадим Новинский опубликовал программную статью по вопросам войны и мира.