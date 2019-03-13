Вадим Новинський прокоментував звіт голови моніторингової місії ООН.

Лідер фракції Опозиційний блок Вадим Новинський вимагає відновити виплату пенсій на окупованому Донбасі. Про це він заявив, коментуючи звіт голови моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіони Фрейзер.

– Ми вимагаємо негайно включити до порядку денного парламенту питання відновлення пенсійних виплат на непідконтрольних територіях Донбасу. Пропонуємо парламенту розглянути проект постанови ВРУ № 4575 і прийняти механізм відновлення пенсійного забезпечення, давши відповідні доручення коаліційному уряду, – заявив він.

Новинський підкреслив, що Опоблок ще 2 лютого 2018 року зареєстрував проект постанови ВР № 4575 про негайне відновлення пенсійних виплат на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу.

– Наша політична сила пропонує поставити його в порядок денний кожного сесійного тижня. Але серед пріоритетів парламентської більшості немає цінності людського життя. Як виживають пенсіонери Донбасу під обстрілами, як вони вмирають в чергах на пунктах пропуску, як віддають останні копійки за можливість перейти лінію розмежування і отримати пенсію – перш за все коаліції Європейська Україна немає діла, – сказав нардеп.

Він вважає, що коаліція протиставила себе пенсіонерам, переселенцям, російськомовним українцям, віруючим УПЦ.

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– Проштовхування через парламент карального мовного законопроекту, легалізація рейдерства храмів УПЦ, ігнорування розкрадань з оборонного бюджету – ось справжні пріоритети коаліційної більшості, судячи з актуального порядку денного ВР, – сказав політик.

Нагадаємо, Вадим Новинський опублікував програмну статтю з питань війни і миру.