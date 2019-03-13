Киевтеплоэнерго опубликовало новые тарифы на отопление и горячую воду, которые начнут действовать с 1 мая.

Предприятие Киевтеплоэнерго опубликовало повышенные тарифы на отопление и горячую воду, которые начнут действовать с 1 мая 2019 года.

За 1 Гкал тепловой энергии теперь придется платить 1807,84 грн населению, а бюджетным организациям – 2069,72 грн.

За отопление же населению придется платить 2003,81 грн за 1 Гкал, если установлен счетчик. Без счетчика будут начислять 48,36 грн за 1 кв. м.

Населению за 1 куб. м горячей воды придется платить 117,17 грн при наличии подключенного полотенцесушителя и 108,33 грн, если он не подключен.

Бюджетные учреждения будут платить 119,64 грн за 1 куб. м горячей воды.

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В Киевтеплоэнерго заявили, что повышение тарифов связано с подорожанием воды и газа.

К слову, во время заседания Кабинета министров поддержали законопроект по совершенствованию формирования тарифов на тепло.