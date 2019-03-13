Київтеплоенерго опублікувало нові тарифи на опалення і гарячу воду, які почнуть діяти з 1 травня.

Підприємство Київтеплоенерго опублікувало підвищені тарифи на опалення і гарячу воду, які почнуть діяти з 1 травня 2019 року.

За 1 Гкал теплової енергії тепер доведеться платити 1807,84 грн населенню, а бюджетним організаціям – 2069,72 грн.

Населенню за 1 куб. м гарячої води доведеться платити 117,17 грн при наявності підключеного рушникосушарки і 108,33 грн, якщо вона не підключена.

Бюджетні установи платитимуть 119,64 грн за 1 куб. м гарячої води.

Читайте: Підводні рифи нових тарифів: що приховують платіжки за тепло

У Київтеплоенерго заявили, що підвищення тарифів пов’язане з подорожчанням води і газу.

До слова, під час засідання Кабінету міністрів підтримали законопроект щодо вдосконалення формування тарифів на тепло.