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Нафтогаз нашел способ не повышать цену на газ – СМИ

В Нафтогазе заявили, что у компании есть возможность не повышать цену на газ.

Газ

В письме главы Нафтогаза Андрея Коболева к премьер-министру Владимиру Гройсману говорится о том, что у компании появилась возможность не повышать цену на газ.

Либерализацию поставок природного газа для всех потребителей планируют провести с 1 апреля 2019 года, что позволит отказаться от повышения цены на газ.

По информации Коболева, Нафтогазу удалось закупить у Словакии газ по цене 5 981 грн/тыс. кубометров, благодаря чему после расходов на транспортировку, поставку и с учетом НДС, цена будет находится на уровне 8 380 грн/тыс. кубометров.

Он добавил, что это стало возможным благодаря снижению цены на газ на европейском рынке ниже уровня, который предусмотрел Кабмин.

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– Если дать возможность украинским домохозяйствам свободно выбирать поставщика природного газа, можно обоснованно ожидать, что цена, которую им предложит конкурентный рынок, будет меньше текущей регулируемой цены, – подытожил Коболев.

К слову, в январе 2020 года российский Газпром планирует остановить транзит газа через Украину.

Источник: Укрправда

Фото: Dreamstime

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