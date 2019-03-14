У Нафтогазі заявили, що в компанії є можливість не підвищувати ціну на газ.

У листі глави Нафтогазу Андрія Коболєва до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана йдеться про те, що у компанії з’явилася можливість не підвищувати ціну на газ.

Лібералізацію постачання природного газу для всіх споживачів планують провести з 1 квітня 2019 року, що дозволить відмовитися від підвищення ціни на газ.

За інформацією Коболєва, Нафтогазу вдалося закупити у Словаччині газ за ціною 5 981 грн/тис. кубометрів, завдяки чому після витрат на транспортування, постачання і з урахуванням ПДВ, ціна знаходитиметься на рівні 8 380 грн/тис. кубометрів.

Він додав, що це стало можливим завдяки зниженню ціни на газ на європейському ринку нижче рівня, який передбачив Кабмін.

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– Якщо дати можливість українським домогосподарствам вільно вибирати постачальника природного газу, можна обґрунтовано очікувати, що ціна, яку їм запропонує конкурентний ринок, буде менше поточної регульованої ціни, – підсумував Коболєв.

До слова, у січні 2020 року російський Газпром планує зупинити транзит газу через Україну.