Техническая миссия Фонда, которая работала в Киеве, не имеет полномочий решать предоставлять транш или задерживать его.

После решения Конституционного суда об отмене ответственности за незаконное обогащение начали говорить о рисках сотрудничества с МВФ.

Однако Национальный банк Украины не видит в этом проблем для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Во время брифинга председатель НБУ сообщил, что они продолжают работать в бесперебойном режиме и рисков в работе с МВФ также не возникало.

– Вот уже в мае и ноябре мы ожидаем получения двух траншей по $1,3 млрд, – добавил Смелый.

Глава НБУ убедил, что миссия Фонда была технической. То есть они не имеют права решать предоставлять транш стране или нет.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может снизить цену на газ без согласования со Всемирным банком и МВФ, иначе это приведет к негативным последствиям.