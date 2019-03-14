Технічна місія Фонду, яка працювала у Києві, не має повноважень вирішувати надавати транш чи затримувати його.

Після рішення Конституційного суду про скасування відповідальності за незаконне збагачення почали говорити про ризики співпраці з МВФ.

Проте Національний банк України не вбачає у цьому проблем для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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Під час брифінгу голова НБУ повідомив, що вони продовжать працювати у безперебійному режимі і ризиків у роботі з МВФ також не виникало.

– Ось уже в травні та листопаді ми чекаємо на отримання двох траншів по $1,3 млрд, – додав Смолій.

Глава НБУ переконав, що місія Фонду була технічною. Тобто вони не мають права вирішувати надавати транш країні чи ні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна не може знизити ціну на газ без узгодження зі Світовим банком та МВФ, інакше це призведе до негативних наслідків.