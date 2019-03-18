С 1 апреля в Украине начнет действовать электронный рецепт. Как это будет работать, что изменится и как получить лекарства – читайте в материале Фактов ICTV.

Факты ICTV рассказывают, что такое электронный рецепт, как его получить, как он будет работать и каких изменений ждать украинским пациентам.

Электронный рецепт позволяет пациентам получать медикаменты по программе Доступные лекарства в любой аптеке Украины, у которой есть договор с НСЗУ. Отныне не будет существовать привязки к городу, где этот рецепт был выдан.

Если вы выбрали семейного врача, терапевта или педиатра не рядом с домом, а в соседнем селе или городе, лекарства можно приобрести в любой удобной для вас аптеке с наклейкой Доступные лекарства.

Следует обратить внимание, что медикаменты можно будет получить только по электронному рецепту, выписанному семейными врачами, терапевтами и педиатрами через электронную систему здравоохранения.

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Как получить электронный рецепт

Пациент должен обратиться к своему семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым у него подписана декларация. Он проводит прием, после чего выписывает рецепт.

Врач проверяет номер телефона, указанный в декларации, если он правильный, то вносит рецепт в электронную систему здравоохранения.

На мобильный телефон пациента должно прийти сообщение с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке. Содержание СМС будет таким: Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ.

По необходимости или по просьбе пациента врач может распечатать консультационный вывод, который содержит раздел с назначениями, в частности назначением лекарств. В этом разделе указывается информация о выписанных лекарствах и номер электронного рецепта.

Как получить лекарства в аптеке по электронному рецепту

Пациент должен прийти в любую аптеку, которая участвует в программе Доступные лекарства, и назвать фармацевту номер рецепта.

После этого он выбирает один из лекарственных препаратов, которые есть в наличии, и называет четырехзначный код подтверждения, чтобы получить лекарства. Если необходимого препарата нет, пациент может пойти в другую аптеку и получить лекарства там.

Ранее Факты ICTV писали о том, когда в Украине запустят электронный больничный.