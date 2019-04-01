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Електронний рецепт в Україні: де отримати і як працює

З 1 квітня в Україні почне діяти електронний рецепт. Як це працюватиме, що зміниться та як отримати ліки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Електронний рецепт в Україні: де отримати і як працює

Факти ICTV розповідають, що таке електронний рецепт, як його отримати, як він працюватиме та яких змін чекати українським пацієнтам.

Електроний рецепт дозволяє пацієнтам отримувати медикаменти за програмою Доступні ліки у будь-якій аптеці України, яка має договір з НСЗУ. Відтепер не буде існувати прив’язки до міста, де цей рецепт був виданий.

Якщо ви обрали сімейного лікаря, терапевта або педіатра не поряд з домом, а у сусідньому селі чи місті, ліки можна придбати в будь-якій зручній для вас аптеці з наліпкою Доступні ліки.

Слід звернути увагу, що медикаменти можна буде отримати тільки за електронним рецептом, виписаним сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему охорони здоров’я .

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Як отримати електронний рецепт

Пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у нього підписана декларація. Він проводить прийом, після чого виписує рецепт.

Лікар перевіряє номер телефону, який вказаний в декларації, якщо він вірний, то вносить рецепт в електронну систему охорони здоров’я.

На мобільний телефон пацієнта повинне прийти повідомлення з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Зміст СМС буде таким: Ваш рецепт:  ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ.

За необхідності або на прохання пацієнта лікар може роздрукувати консультаційний висновок, який містить розділ з призначеннями, зокрема призначенням ліків. В цьому розділі зазначається інформація про виписані ліки та номер електронного рецепта.

Як отримати ліки в аптеці за електронним рецептом

Пацієнт повинен прийти у будь-яку аптеку, яка бере участь в програмі Доступні ліки, та назвати фармацевту номер рецепта.

Після цього він обирає один із лікарських засобів, які є в наявності, та називає чотиризначний код підтвердження, щоб отримати ліки. Якщо необхідного препарату немає, пацієнт може піти в іншу аптеку і отримати ліки там.

Раніше Факти ICTV писали про те, коли в Україні запустять електронний лікарняний.

Фото: Dreamstime

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