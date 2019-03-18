От успеха сотрудничества с МВФ зависит финансирование Украины Всемирным банком и получение второго транша ЕС.
Минфин выполнил все маяки и готовится имплементировать все условия МВФ к концу мая 2019.
Об этом рассказала министр финансов Оксана Маркарова.
По ее словам, сейчас Киев ведет подготовку к обьявлению конкурсов на отбор глав государственной таможенной и налоговой служб.
Также Минфин выполнил еще не все обязательства по госбанкам. В министерстве ждут до конца апреля от HR компаний перечня кандидатов в независимые наблюдательные советы Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка.
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Кроме этого Маркарова рассказала, какие законопроекты должна принять Верховная Рада, чтобы Украина могла выполнять условия МВФ:
- законопроект о введении авторизованных экономических операторов ( №7473);
- о введении общего транзита с 35 странами ( №9532);
- о предотвращении отмывания средств ( №9417).
По словам Маркаровой, от успеха сотрудничества с МВФ зависит также финансирование Украины Всемирным банком и получение второго транша ЕС в сумме 500 млн евро.
Как сообщалось, 11 декабря ЕС перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.
Источник: Европейская правда