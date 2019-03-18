Від успіху співпраці з МВФ залежить фінансування України Світовим банком і отримання другого траншу ЄС.

Мінфін виконав усі маяки і готується імплементувати усі умови МВФ до кінця травня 2019.

Про це розповіла міністр фінансів Оксана Маркарова.

За її словами, зараз Київ веде підготовку до оголошення конкурсів на відбір глав державної митної та податкової служб.

Також Мінфін виконав ще не всі зобов’язання щодо держбанків. У міністерстві чекають до кінця квітня від HR компаній переліку кандидатів у незалежні наглядові ради Ощадбанку, Укрексімбанку та Приватбанку.

Читайте: Україна дорозмістила 10-річні єврооблігації на $350 млн

Крім цього Маркарова розповіла, які законопроекти повинна ухвалити Верховна Рада, щоб Україна могла виконувати умови МВФ:

законопроект про введення авторизованих економічних операторів ( №7473

про введення загального транзиту з 35 країнами ( №9532

про запобігання відмиванню коштів ( №9417

За словами Маркарової, від успіху співпраці з МВФ залежить також фінансування України Світовим банком і отримання другого траншу ЄС у сумі 500 млн євро.

Як повідомлялося, 11 грудня минулого року ЄС перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро.

Джерело: Європейська правда