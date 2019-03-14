Факты ICTV о биографии, предвыборных обещаниях и декларации лидера партии Гражданская позиция.
Выборы президента Украины 2019 пройдут 31 марта. В полном списке кандидатов – 39 человек.
Андрей Садовой, Дмитрий Гнап и Дмитрий Добродомов сняли свою кандидатуру на пользу Анатолия Гриценко.
Про кандидата
Анатолий Гриценко родился 25 октября 1957 в Черкасской области. Окончил Киевское суворовское военное училище.
Военную карьеру начал с 1979 в учебном полку Харьковского высшего военного авиационного училища летчиков. Кандидат технических наук. Также получил еще три образования за границей.
В 1997-1999 возглавлял аналитическую службу аппарата СНБО.
С 2005 по 2007 занимал должность министра обороны Украины.
Далее был председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.
В 2008 Гриценко возглавил Всеукраинскую общественную организацию Гражданская позиция.
В 2012 прошел депутатом в ВР по спискам партии Батькивщина, однако через два года написал заявление о выходе.
С 2015 работает на кафедре политологии Национального университета Киево-Могилянская Академия.
Для Гриценко это уже третьи президентские выборы. В 2010 и 2014 кандидат занял 9 и 4 место соответственно.
Предвыборные обещания
Программа Гриценко с лозунгом Не будет так, а будет иначе – содержит следующие основные положения:
- Внедрение закона об импичменте президента;
- Возвращение оккупированных территорий и отстаивание Украины права на Крым;
- Назначение боевых офицеров на руководящие должности в армии;
- Поддержка гражданского общества, свободной прессы и волонтеров;
- Введение профессиональной контрактной армии вместо принудительного призыва;
- Уничтожение коррупции, начиная с верхушки власти: Администрация Президента, Кабмин, ВР, СБУ, ГПУ и МВД;
- Экономический рост на 10% ежегодно и увеличение средней заработной платы до €700;
- Введения моратория на экспорт древесины под видом дров;
- Приоритетность использования отечественной продукции;
- Государственная гарантия первого рабочего места для каждого, кто получает образование по государственному заказу.
Что декларирует кандидат
В декларации Анатолия Гриценко за 2017 год все объекты недвижимости принадлежат его жене Юлии Мостовой.
Супруги владеют двумя земельными участками, дачным домом на 347,4 м2 в городе Украинка. Кроме того, в Киеве у них есть еще четыре квартиры, общей площадью 279,6 м2.
Ездит политик на автомобили Volvo XC90, жена – на Toyota RAV4. Также Гриценко владеет гидроциклом Yamaha VX700.
От пенсионного фонда кандидат получает 139,6 тыс. гривен. Заработная плата с Киево-Могилянской Академии составляет 14 885 грн, а вот жены – 374 тыс. гривен.
На банковском счете в Ощадбанке лидер партии держит ₴134 тысяч.
К слову, Факты ICTV запустили специальный проект, посвященный выборам президента Украины 2019.
Фото: grytsenko.com.ua