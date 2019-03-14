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Анатолий Гриценко – кандидат в президенты Украины

Факты ICTV о биографии, предвыборных обещаниях и декларации лидера партии Гражданская позиция.

Анатолий Гриценко – кандидат в президенты Украины

Выборы президента Украины 2019 пройдут 31 марта. В полном списке кандидатов – 39 человек.

Андрей Садовой, Дмитрий Гнап и Дмитрий Добродомов сняли свою кандидатуру на пользу Анатолия Гриценко.

Про кандидата

Анатолий Гриценко родился 25 октября 1957 в Черкасской области. Окончил Киевское суворовское военное училище.

Военную карьеру начал с 1979 в учебном полку Харьковского высшего военного авиационного училища летчиков. Кандидат технических наук. Также получил еще три образования за границей.

В 1997-1999 возглавлял аналитическую службу аппарата СНБО.

С 2005 по 2007 занимал должность министра обороны Украины.

Далее был председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

В 2008 Гриценко возглавил Всеукраинскую общественную организацию Гражданская позиция.

В 2012 прошел депутатом в ВР по спискам партии Батькивщина, однако через два года написал заявление о выходе.

С 2015 работает на кафедре политологии Национального университета Киево-Могилянская Академия.

Для Гриценко это уже третьи президентские выборы. В 2010 и 2014 кандидат занял 9 и 4 место соответственно.

Предвыборные обещания

Программа Гриценко с лозунгом Не будет так, а будет иначе – содержит следующие основные положения:

  • Внедрение закона об импичменте президента;
  • Возвращение оккупированных территорий и отстаивание Украины права на Крым;
  • Назначение боевых офицеров на руководящие должности в армии;
  • Поддержка гражданского общества, свободной прессы и волонтеров;
  • Введение профессиональной контрактной армии вместо принудительного призыва;
  • Уничтожение коррупции, начиная с верхушки власти: Администрация Президента, Кабмин, ВР, СБУ, ГПУ и МВД;
  • Экономический рост на 10% ежегодно и увеличение средней заработной платы до €700;
  • Введения моратория на экспорт древесины под видом дров;
  • Приоритетность использования отечественной продукции;
  • Государственная гарантия первого рабочего места для каждого, кто получает образование по государственному заказу.

Что декларирует кандидат

В декларации Анатолия Гриценко за 2017 год все объекты недвижимости принадлежат его жене Юлии Мостовой.

Супруги владеют двумя земельными участками, дачным домом на 347,4 м2 в городе Украинка. Кроме того, в Киеве у них есть еще четыре квартиры, общей площадью 279,6 м2.

Ездит политик на автомобили Volvo XC90, жена – на Toyota RAV4. Также Гриценко владеет гидроциклом Yamaha VX700.

От пенсионного фонда кандидат получает 139,6 тыс. гривен. Заработная плата с Киево-Могилянской Академии составляет 14 885 грн, а вот жены – 374 тыс. гривен.

На банковском счете в Ощадбанке лидер партии держит ₴134 тысяч.

К слову, Факты ICTV запустили специальный проект, посвященный выборам президента Украины 2019.

Фото: grytsenko.com.ua

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