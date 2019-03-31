Вибори президента України проходять 31 березня. Факти ICTV публікують повний список кандидатів на пост глави держави.

У бюлетені для голосування – рекордний в історії країни список кандидатів – 39. Спочатку їх було зареєстровано 44, але 7 кандидатів зняли свої кандидатури на користь інших претендентів на пост президента України. Не усіх встигли виключити з бюлетенів, крім того, напроти їхнів прізвищ немає позначки “вибув”.

Андрій Садовий, Дмитро Гнап та Дмитро Добродомов зняли свої кандидатури на користь Анатолія Гриценка, Євген Мураєв на користь Олександра Вілкула, а Сергій Кривонос на користь Петра Порошенка. У свою чергу, Сергій Тарута прийняв рішення об’єднатися з командою Юлії Тимошенко. Зняв кандидатуру також Олександр Мороз.

Повний список кандидатів на президентські вибори 2019 в Україні:

Віталій Скоцик (Самовисуванець) Олександр Ващенко (Самовисуванець) Ігор Шевченко (Самовисуванець) Сергій Каплін (Самовисуванець) Валентин Наливайченко (Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка Справедливість) Олександр Вілкул (Опозиційний блок – Партія миру і розвитку) Юлія Тимошенко (Партія Батьківщина) Олександр Данилюк (Самовисуванець) Ілля Ківа (Соціалістична партія України) Анатолій Гриценко Юлія Литвиненко (Самовисуванець) Юрій Тимошенко (Самовисуванець) Василь Журавльов (Партія Стабільність) Віктор Кривенко (Народний рух України) Андрій Новак (Партія Патріот) Петро Порошенко Сергій Носенко (Самовисуванець) Інна Богословська (Самовисуванець) Руслан Кошулинський (Всеукраїнське об’єднання Свобода) Олександр Мороз (Соціалістична партія) Аркадій Корнацький (Самовисуванець) Роман Насіров (Самовисуванець) Юрій Бойко (Самовисуванець) Олег Ляшко Олександр Шевченко (Партія УКРОП) Володимир Зеленський (Партія Слуга народу) Микола Габер (Самовисуванець) Віктор Бондар (Партія Відродження) Юрій Кармазін (Самовисуванець) Руслан Ригованов (Самовисуванець) Роман Безсмертний (Самовисуванець) Віталій Купрій (Самовисуванець) Геннадій Балашов (Партія 5.10) Ольга Богомолець (Самовисуванець) Ігор Смешко (Самовисуванець) Володимир Петров (Самовисуванець) Юрій Дерев’янко (Партія Воля) Олександр Соловйов (Партія Розумна сила) Тарута Сергій (партія Основа)

Читайте: Вибори в Україні 2019: фейки, дезінформація та пропаганда РФ

До слова, Факти ICTV ведуть текстовий онлайн виборів президента України.