Вибори президента України проходять 31 березня. Факти ICTV публікують повний список кандидатів на пост глави держави.
У бюлетені для голосування – рекордний в історії країни список кандидатів – 39. Спочатку їх було зареєстровано 44, але 7 кандидатів зняли свої кандидатури на користь інших претендентів на пост президента України. Не усіх встигли виключити з бюлетенів, крім того, напроти їхнів прізвищ немає позначки “вибув”.
Андрій Садовий, Дмитро Гнап та Дмитро Добродомов зняли свої кандидатури на користь Анатолія Гриценка, Євген Мураєв на користь Олександра Вілкула, а Сергій Кривонос на користь Петра Порошенка. У свою чергу, Сергій Тарута прийняв рішення об’єднатися з командою Юлії Тимошенко. Зняв кандидатуру також Олександр Мороз.
Повний список кандидатів на президентські вибори 2019 в Україні:
- Віталій Скоцик (Самовисуванець)
- Олександр Ващенко (Самовисуванець)
- Ігор Шевченко (Самовисуванець)
- Сергій Каплін (Самовисуванець)
- Валентин Наливайченко (Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка Справедливість)
- Олександр Вілкул (Опозиційний блок – Партія миру і розвитку)
- Юлія Тимошенко (Партія Батьківщина)
- Олександр Данилюк (Самовисуванець)
- Ілля Ківа (Соціалістична партія України)
- Анатолій Гриценко (Громадянська позиція)
- Юлія Литвиненко (Самовисуванець)
- Юрій Тимошенко (Самовисуванець)
- Василь Журавльов (Партія Стабільність)
- Віктор Кривенко (Народний рух України)
- Андрій Новак (Партія Патріот)
- Петро Порошенко (Самовисуванець)
- Сергій Носенко (Самовисуванець)
- Інна Богословська (Самовисуванець)
- Руслан Кошулинський (Всеукраїнське об’єднання Свобода)
- Олександр Мороз (Соціалістична партія)
- Аркадій Корнацький (Самовисуванець)
- Роман Насіров (Самовисуванець)
- Юрій Бойко (Самовисуванець)
- Олег Ляшко (Радикальна партія)
- Олександр Шевченко (Партія УКРОП)
- Володимир Зеленський (Партія Слуга народу)
- Микола Габер (Самовисуванець)
- Віктор Бондар (Партія Відродження)
- Юрій Кармазін (Самовисуванець)
- Руслан Ригованов (Самовисуванець)
- Роман Безсмертний (Самовисуванець)
- Віталій Купрій (Самовисуванець)
- Геннадій Балашов (Партія 5.10)
- Ольга Богомолець (Самовисуванець)
- Ігор Смешко (Самовисуванець)
- Володимир Петров (Самовисуванець)
- Юрій Дерев’янко (Партія Воля)
- Олександр Соловйов (Партія Розумна сила)
- Тарута Сергій (партія Основа)
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До слова, Факти ICTV ведуть текстовий онлайн виборів президента України.