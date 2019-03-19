Кандидат в президенты Украины от партии Воля, народный депутат Юрий Деревянко принял участие в автопробеге за доступные автомобили, который состоялся во Львове.

Более 50 автомобилей организованно проехали по улицам Львова от Арены Львов к проспекту Свободы.

Во время акции к пробегу присоединилось много львовян, которые проезжали мимо. Некоторые машины сигналили в знак поддержки. Участники пробега зажгли файеры с требованием установить ставку растаможки авто в размере 10% от его стоимости.

Во время мероприятия Юрий Деревянко подчеркнул, что законы о растаможивании, которые были приняты в прошлом году, не решили проблему авто на европейский регистрации, а только больше ее усугубили.

Деревянко напомнил, что вместе с автомобилистами разработал два законопроекта – № 9518 и 9519, которые внедряют единое правило для всех украинцев: 10% растаможка от стоимости автомобиля плюс оплата пенсионного фонда при перерегистрации и все.

– Это значит, что в государственный бюджет по нашим законам в течение одного года поступит 23 млрд грн, из них 14,2 млрд грн от растаможивания и более 8 млрд грн – это НДС и акциз с топлива, которое эти автомобили потребляют за один год, – посчитал Юрий Деревянко.

По словам политика, автомобиль – это не роскошь, а средство быть экономически активными, зарабатывать деньги на себя и свои семьи для каждого украинца.

Юрий Деревянко добавил, что если украинцев заставят избавиться от своих машин, областные, районные бюджеты недополучат много средств.

31 января Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты №9518 и №9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установлении ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля. Соответствующие изменения депутат предлагает внести в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

Соавторами законопроектов стали более 80 представителей инициативных групп из большинства регионов Украины.

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Ранее автопробеги за доступные авто при участии Юрия Деревянко состоялись в Полтаве, Кременчуге, Виннице Одессе и Чернигове.

Напомним, Юрий Деревянко выступает за право на защиту с помощью оружия.